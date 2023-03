Fellobbantak az örömtüzek a Tiszaföldvár múlt szombati, Kunszentmárton elleni, hazai pályán 4–0-ra megnyert térségi rangadóján. A fáklyás ünnepet szurkolói rigmusok kísérték, a csapat jól megérdemelt győzelmét köszöntendő, a pálya füstbe burkolózott, és hangos biztatástól zengett – méghozzá újpesti torkokból... Minderről elsőként a Földvári Hírlap számolt be.

A Földvár meccsére az Ultas Nord Pest névre keresztelt, fiatalokból álló szurkolói csoport utazott el. Az ifjú ultrák szíve elsősorban a 20-szoros magyar bajnok Újpestért dobog, ám részint a Tiszaföldvárért is. Ez derül ki a találkozóról készült képekből is: az újpesti fiatalok teli tüdőből űzték előre a TiSE gárdáját, amely pályán nyújtott teljesítményéért a hármas sípszó után pedig járt a pacsi is. Mint ahogy jár a – képzeletbeli – ötös az újpesti drukkereknek is, akik ugyan „megtalálták egymást” a rendezőkkel, de szerencsére pozitív értelemben: a közös fotózkodás apropóján.

Béke és barátság a rendezőkkel

Fotós: Földvári Hírlap

De vajon milyen indíttatásból utaztak el a IV. kerületi fiúk a Tiszaföldvár mérkőzésére?

– Nem először érkezett az újpesti futballkedvelő csapat Tiszaföldvárra. Már korábban is ellátogattak térségünkbe, legutóbb a martfűi szilveszteri kupán vettek részt – mondta el érdeklődésünkre Burján Zoltán, a TiSE labdarúgó-szakosztályának vezetője. – A tiszaföldvári sportbüfé üzemeltetőjének egyik legjobb barátja a szurkolói csoport tagja, innen származik az egyesület és a csoport közötti kapcsolat – magyarázta. Kiemelte, kapcsolat- és közösségépítés szempontjából is üdvös az együttműködésük. Aki pedig lemaradt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében nem szokványos focihangulatról, annak sem kell búsulnia, a lila-fehérek ugyanis visszatérnek még a jászkunsági pályákra.

Nagyon bejött nekik a térség! A hangulat, a családias légkör.

– Azt ígérték, többször is megfordulnak majd a mérkőzéseinken, a nagyobb rangadókon pedig megpróbálják kiszurkolni a földvári győzelmet – tette hozzá a szakosztályvezető.