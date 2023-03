Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Szolnoki Dózsa játékosa, Vismeg Zsombor is a keret tagja, azonban a héten eldőlt, hogy a fiatal pólós a horvátországi tornán is ott lehet. Vismeg januárban a nemzeti csapat edzőtáborába már kapott meghívást, azonban tétmérkőzésen most először képviselheti Magyarországot.

A világkupán hazánk sorrendben Franciaországgal, Olaszországgal, Japánnal, az Egyesült Államokkal és Horvátországgal találkozik. A csoportunkból két csapat jut ki a júniusi Szuperdöntőre, mivel az amerikaiak rendezőként biztos résztvevők.

– Reménykedtem benne, hogy ott lehetek az utazó keretben, de azért meglepődtem amikor hallottam a nevem a kerethirdetésnél – nyilatkozta Vismeg Zsombor a Szolnoki Dózsa közösségi oldalán. – Továbbjutást várok a selejtezőben. A legfontosabb, hogy jól játsszunk, hiszen nyáron a világkupa után lesz a világbajnokság is, és meg kell mutatnunk, hogy mire vagyunk képesek. Úgy gondolom jól sikerült a felkészülésünk, az idősebb játékosok is segítőkészek voltak, így könnyen beilleszkedtem a csapatba.