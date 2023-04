Furkó Kálmán is evezőpadon kezdte

Az elnök kiemelte többek között a kétszeres Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes Furkó Kálmánt, a Szolnoki Sportcentrum versenyzőjét is, aki maga is a Széchenyi Gimnáziumban tanult, és ugyancsak evezőpadon ismerkedett meg az evezéssel. Ez 13 éve történt, még aznap el is ment a hajóházba, és azóta is ott van minden nap.