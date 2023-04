A XXVII. Nagykun Diák Sportviadal csütörtöki megnyitóján F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke köszöntötte az öt nagykun település – Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunszentmárton, Túrkeve – nyolc középiskolájának tanulóit, a felkészítőket és az intézményvezetőket. A politikus maga is felidézte egykori nagykunos élményeit. Mint fogalmazott, aki részt vett valaha Nagykunon, az sokáig emlékezni az élményeire.

– A diákok versenye azért is csodálatos, mert kevés olyan iskolai, illetve sporthagyomány létezik, mely ilyen régóta működik. A Nagykun Diák Sportviadal ilyen, hiszen már 27. alkalommal rendezik meg, azaz nagyon régen kezdődött, és remélem, sokáig fog még folytatódni. Élmény a diákoknak, a testnevelőknek és a szülőknek is, akik egykor maguk is nagykunos versenyzők lehettek. A nagykunsági középiskolák összetartásának nagyon fontos szimbóluma ez a verseny, ami mindannyiunk közös kincse, életre szóló élmény – vélte F. Kovács Sándor.