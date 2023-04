Már csak három forduló van hátra az alapszakaszból a szolnoki legénységre pedig három rangadó is vár az elkövetkező másfél hétben. Közülük tehát az első ma este lesz az újbudaiak otthonában, a Nyéki Imre uszodában.

Egy kis történelem az elejére, az OSC gárdája az elmúlt tíz esztendőben számtalan bajnoki és kupadöntőben szerepelt, de egyiket sem tudta megnyerni, és a Bajnokok Ligájában is többször feljutott a főtáblára, onnan azonban egyszer sem tudott továbbjutni, az idén sem. A decemberi Magyar Kupa-döntőt 16–15-re elveszítették a Fradival szemben. A bajnokságban viszont még minden előfordulhat. Ami biztos, hogy az alapszakasz végén a négy között végeznek, várhatóan a második helyen. Az OSC–Szolnok párharcról annyit, hogy az idén a Magyar Kupa negyeddöntőjének mindkét meccsét és a tiszaligeti bajnokit is megnyerték a fővárosiak. Most is náluk az esély, ráadásul visszatért soraikba a világ egyik legjobb centerének tartott, Hárai Balázs.

Ha a szolnoki együttes biztosan megakarja őrizni helyét a négy között, akkor a hátralévő három mérkőzéséből – OSC, Ferencváros, Vasas – egyet meg kellene nyernie.

– Előbb az OSC elleni összecsapásra fókuszálunk – mondta lapunknak Hangay Zoltán, a Dózsa edzője. – Tudjuk, hogy nagy a tét, és ennek szellemében készülünk. Szerencsére mindenki a fedélzeten. Bele fogunk állni a meccsbe, mindent kiadunk majd magunkból. Meglátjuk, hogy mindez mire lesz elég.

A 24. forduló műsora:

FTC–PVSK 19–9, Vasas–Kaposvár 17–8 (mindkettőt már lejátszották). Szombat: Eger–UVSE, 11.00, KSI–Bp. Honvéd, 11.30, BVSC–Szeged, 17.00, Miskolc–Szentes, 18.00, OSC Újbuda–Szolnoki Dózsa, 19.00.