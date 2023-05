Első osztály:

Az első liga legutóbbi körében nehezen, de végül is nyert a listavezető, Papírforma gárdája, mely tovább őrzi vezető helyét. Mögötte négy csapat küzd a dobogós pozíciókért. Továbbra is nyeretlen a Szolnoki RK alakulata.

16. forduló: Nesztor Autó–Papírforma 0–5, Dream Team–Stilo d’ Oro 2–5, Laune–Szolnoki RK 11–2, Csontos–Mozaik Kerámia 5–4, ODBE Cafe Corso–AMT 4–8, GÉF-PRO–Danyi Optika 2–0.

17. forduló: AMT–GÉF-PRO 2–4, Danyi Optika–Laune 2–6, Stilo d’ Oro–ODBE Cafe Corso 1–0, Mozaik Kerámia–Dream Team 2–1, Papírforma – Csontos 3–2, Szolnoki RK–Nesztor Autó (elhalasztva).

A bajnokság állása: 1. Papírforma 40 pont, 2. Stilo d' Oro 37, 3. Laune 34, 4. GÉF-PRO 34, 5. AMT 32, 6. Csontos 28, 7. ODBE-Cafe Corso 25, 8. Danyi Optika 16, 9. Mozaik Kerámia 16, 10. Nesztor Autó 13. 11. Dream Team 12, 12. Szolnoki RK 3 pont.

Másodosztály:

Tovább menetel a bajnokság egyetlen hibátlan együttese, a Fire Oil, amely a legutóbbi két meccsén 18 gólt rúgott és csak ötöt kapott. Az érmekért viszont öt csapat küzd kisebb nagyobb eséllyel, úgyhogy izgalmasnak ígérkezik a folytatás.

13. forduló: No Name No Game–Népsport 0–4, SRS–Team Zero 5–1, Fegyi Brothers–Vörös Ördögök 1–5, Fire Oil–Vád-Law 8–1, Non Stop Vill–Bad Boys (elhalasztva).

14. forduló: Team Zero–No Name No Game 5–1, Non Stop Vill–Fire Oil 4–10, Vád-Law–Fegyi Brothers 2–3, SRS–Vörös Ördögök 4–2, Népsport–Bad Boys 2–3.

A bajnokság állása: 1. Fire Oil 42 pont, 2. SRS 25, 3. Non Stop Vill 24, 4. Bad Boys 23, 5. Fegyi Brothers 22, 6. No Name No Game 19, 7. Vörös Ördögök 17, 8. Népsport 13, 9. Vád-Law 8, 10 Team Zero 8 pont.

Harmadosztály:

Az éllovas Nehéz SE előbb rangadót veszített a Kés Villa Real egységével szemben, majd legutóbb javított, hiszen legyőzte a AC Baci-t. Legfőbb vetélytársa, a Bőrizomtömlő mindkét legutóbbi meccsét megnyerte, és továbbra sem mondott le az aranyérem megszerzéséről.

14. forduló: Bőrizomtömlő–AC BACI 4–3, Nehéz SE-t–Kés Villa Real 2–3, Zöldparadicsom–Himbi-Limbi 0–11, Trakció–Besenyszög 1–4, Kovács Tüzép–Grundfoci 5–3, szabadnapos: FC Komplex.

15. forduló: Grundfoci–FC Komplex 3–1, Bőrizomtömlő–Zöldparadicsom 13–0, Besenyszög– Kovács Tüzép 2–2, Himbi-Limbi–Trakció 1–4, Nehéz SE-t–AC BACI 4–1, szabadnapos: Kés Villa Real.

A bajnokság állása: 1. Nehéz SE-t 36 pont, 2. Bőrizomtömlő 33, 3. Kés Villa Real 27, 4. Besenyszög 27, 5. Himbi-Limbi 23, 6. Grundfoci 20 pont. 7. AC BACI 15, 8. Trakció 13, 9. Kovács Tüzép 10, 10 Zöldparadicsom 6, 11. FC Komplex 4 pont.

Szeniorosztály:

Az öregfiúk mezőnyében külön verseny fut az elsőségért az Stabil FC és a HYAB 4 cent gárdája, mögöttük a Castrum-Ex legénysége a bronzérem legfőbb várományosa.

15. forduló: Castrum-Ex–Műszol 5–0, HYAB 4 Cent–Keszau 4–3, Stabil FC–Oldsmobile 5–1, ZDG Jazz Pub Kft.–Fire Oil 0–10.

16. forduló: Műszol – HYAB 4 Cent 3–5, Castrum-Ex–Keszau 4–1, Oldsmobile–ZDG Jazz Pub Kft. 7–1, Stabil FC–Fire Oil 2–3.

A bajnokság állása: 1. Stabil FC 41 pont, 2. HYAB 4 cent 39, 3. Castrum-Ex 33, 4. Fire Oil 22, 5. Oldsmobile 21, 6. Keszau 16, 7. Műszol 7, 8. ZDG Jazz Pub Kft. 6 pont.