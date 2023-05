Régen lehetett már fél órával egy Olajbányász-mérkőzés előtt olyan könnyen parkolót találni a Tiszaligetben, mint a szolnokiak keddi, Kecskemét elleni találkozóján. A Városi Sportcsarnokkal szomszédos, épp lurkókkal teli játszótéren szinte nagyobb volt a nyüzsgés a délutáni napsütésben, mint a Tisza-parti kosárszentélyben – ami egyfelől örvendetes, másrészt mutatja: az NB I.-es rájátszás 5-8. helyéért való csatározás nem hozta lázba az Olaj-tábort.

Pedig izgalmasan alakult az alföldi együttesek helyosztós párharca.

A három nyert meccsig tartó viadal eddig két, szoros, hazai győzelemmel végződő összecsapást eredményezett, a felek 1–1-gyel indultak neki a harmadik találkozónak. Feldobásra azért jópár százan meg is érkeztek a hazai szektorokba.

Akárcsak az előző, kecskeméti, 92–87-es vereséggel végződő találkozón, ezúttal is a Bács-Kiskun megyeiek kezdtek jobban, ám – főleg Jimmy Gavin pontjaival – ezúttal nem engedte messzire ellenfelét a piros-fekete gárda. Az első negyed végére a vezetést is átvette az Olaj, 21–19, a második játékrész elején pedig a két sikeres Pongó-ziccer folytán kialakuló szolnoki előny már a KTE edzőjét, Forray Gábort is időkérésre késztette.

Barnes kidőlt az idényre Auston Barnes – aki már az előző mérkőzés második félidejét is kihagyta – súlyos térdsérülést szenvedett, és a szezon hátralevő részében már nem játszhat – tudtuk meg Szarvas Gábortól. Az Olajbányász szakvezetője kiemelte, a bemelegítésnél Bojan Szubotics is lesérült, ezért "ő volt a csali" a találkozón, és ezt a feladatát – mint Szarvas Gábor mondta – nagyon jól és hasznosan elvégezte.

Ez átmenetileg felfrissítette a vendégek játékát, ám Durhamék továbbra is pontosan dobtak, jól lepattanóztak, és stabil előnnyel, 44–35, vonulhattak nagyszünetre.

A harmadik etapban is lendületben maradt az Olaj, így az utolsó tíz percet már 65–51-es fór birtokában kezdhették.

A záró negyedre Jabril Durham-et "szállta meg" a kosárlabdázás jótékony szelleme, vezérletével hét perccel a vége előtt már 20 pontnál is többre nőtt a különbség, 79–58. A meccs itt lényegében eldőlt, már csak az Olaj-győzelem mértéke maradt kérdés. Ez végül 87–79 lett, az Olajbányász tehát ismét vezet a párharcban, amelyre a következő, pénteki összecsapáson pedig akár pontot is tehet.

Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DKTH Kecskemét 87–79 (21–19, 23–16, 21–16, 22–28)

Szolnoki Városi Sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Benczúr Tamás, Tőzsér Dénes, Nyilas István (Bognár Tibor).

Szolnok: DURHAM 13/9, GAVIN 18, Lukács 7, Szubotics 5, Williamson 10. Csere: Vincze R. 1, Rudner 8/6, Arabo, RÉVÉSZ 14, Sebők A. 2, PONGÓ 9/3, Gilszki. Edző: Szarvas Gábor.

Kecskemét: TOWNES 13/3, TÓTH B. 10/6, Klobucar, DRAMICSANIN 15/3, Karahodzics 8. Csere: Takács E., Ivkovic, Kucsera, Kiss D. 4, Wittmann 4, Botka 3/3, Fazekas M. 8/6, Klobucar 6/6. Edző: Forray Gábor.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 0–2, 4. perc: 5–8, 6. perc: 13–13, 8. perc: 17–19, 12. perc: 27–19, 14. perc: 31–24, 16. perc: 37–26, 18. perc: 41–32, 24. perc: 53–42, 26. perc: 53–46, 28. perc: 60–50, 32. perc: 72–58, 34. perc: 84–63, 36. perc: 84–70.

Vélemények:

Forray Gábor, a KTE edzője: – Gratulálok az Olajbányásznak, megérdemelten nyertek. Sok sebből vérzünk, mindenki megtett mindent, helytálltunk, semmi okunk szégyenkezni. Fiatalokkal álltunk fel, nem meglepő, hogy az Olaj nyert, inkább az a meglepő, hogy ilyen jól tudtunk játszani.

Szarvas Gábor, az Olajbányász edzője: – Végig koncentrálnunk kellett, hogy meglegyen a győzelem. Megtaláltuk a motivációt, ami egy alsóházi rájátszásban nem egyszerű. Védekezésben végre most láttam vissza azokat a dolgokat, amiket gyakoroltunk.