A Kecskeméti TE hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Pálinkás Gergőt az NB II-es Kazincbarcikától. Pálinkás korábban két szezont játszott a Jászberénynél, ahol 56 meccsen 25 gólt szerzett. A támadó a mostani idényben tíz alkalommal volt eredményes, illetve öt gólpasszt is kiosztott, ezzel pedig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Csábi József által irányított Barcika kivívta bennmaradását a másodosztályban.

– Nagyon örültem a lehetőségnek, a fejlődésem szempontjából a lehető legjobb hely számomra Kecskemét. Bízom benne, hogy meg is tudom ezt a lehetőséget hálálni, hiszen most jött el a pillanat, hogy bemutatkozhassak a legmagasabb szinten. Nagyon izgatottan várom a nemzetközi kupát és a bajnokságot is, már most elkezdeném szívem szerint a felkészülést. Több meccsét is láttam a KTE-nek, sok játékossal ellenfélként találkoztam is már. Bízom benne, hogy én is hozzá tudok tenni ahhoz, hogy ezt az utat folytassa a csapat – nyilatkozta Pálinkás Gergő a kecskemetite.hu-nak.