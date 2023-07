Mint beharangozónkban is írtuk, nemzeti csapatunkban hét olyan vízípólós is szerepelt a tornán, akik az elmúlt években rövidebb-hosszabb ideig megfordultak a Szolnoki Dózsa soraiban. Közülük Zalánki Gergő találatával fordítottak kétgólos hátrány után a mieink a tavalyi budapesti vb-n bronzérmes görög csapat elleni nyitómeccsen. Majd a záró felvonásban 4–4-es állás után a ceglédi származású Jansik Szilárd villant. A 6–4-es végeredményt pedig a Dózsával 2017-ben Bajnokok Ligáját nyerő Varga Dénes állította be góljával.

A görögök elleni sikeres negyeddöntőt követően a világbajnoki címvédő spanyolokkal mérte össze erejét csapatunk a fináléba jutásért. Sajnos az ibériaiak kapták el hamarabb azt a bizonyos fonalat, hiszen eredményes támadójátékkal hamar megléptek válogatottunktól, sőt a harmadik negyedben már 4–9-es állást is mutatott az eredményjelző. Hosszú hajrát nyitott válogatottunk, de erejükből már csak a szépítésre futotta, 8–10.

A harmadik helyért azzal az amerikai csapattal találkoztak a mieink, amelyik 15–12-re kikapott az olaszoktól az elődöntőben. Első körben 13–13-ra végződött az összecsapás, majd ezt követő ötméteres párbajban vízilabdázóink 5–4-re nyertek.

Örömük azonban nem sokáig tartott, mert az amerikaiak műhiba miatt óvtak, így a meccs utolsó 4.24 percét 13–12-es magyar vezetésnél újra kellett játszaniuk a feleknek – két órával később, a spanyol–olasz (10–4) finálé után.

A hazai pálya minden előnyét élvező amerikai együttes pedig megfordította az állást és 14–13-as győzelmet aratott. Ezzel válogatottunk érem nélkül zárta a Világkupa Szuperdöntőjét.

– Az élet valahol elvesz valamit, és azt valahol visszaadja, remélem, velünk sem lesz másként – nyilatkozta az mvlsz.hu-nak Varga Zsolt szövetségi kapitány. – Tény, egyelőre eléggé hullámzó a játékunk, az első nap a védekezés remekül ment, az utolsó nap a támadásunk indult meg végre, de még egyszer hangsúlyozom, ez a Világkupa arról szólt, hogy láttuk, min kell még dolgozni. Van még két hetünk a világbajnokság rajtjáig, most jön a finomítás, amikor mindenki pontosan tudni fogja, mikor mit kell csinálnunk.