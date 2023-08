Az örök fiatalság forrását nem kell keresni. Rákóczifalván van. Rendben, pontosítsunk: a Rákóczifalva SE-nél, amely csapat harmadik szezonját kezdi meg zsinórban a vármegyei első osztályban, és akárcsak az előző két idényben, ezúttal is fiatal játékosokra támaszkodnak. Segedelmükkel pedig most is biztos bentmaradást célozzák meg.

Noha az újonc idényében 11., tavaly pedig nyolcadik helyen végző alakulat ezúttal akár többről is álmodhatott volna, a nyáron inkább távoztak, mintsem érkeztek a játékosok. Susa Zoltán és Keő József Mezőtúrra igazoltak, Szokolai Viktor pedig Jánoshidán folytatja. Az érkezők oldalán egy játékossal, a saját nevelésű ifj. Szokolai Jánossal számolhatnak. Ez pedig – fiatalság ide, vagy oda – gátat szab a merész terveknek.

– Mindhárom távozónk meghatározó játékosunk volt. Jelen állás szerint nem tudunk versenyezni a nagyobb klubokkal az játékospiacon, így most megint új csapatot kell építenünk. Teljesen az utánpótlásból merítünk, és hosszú távon is ebben látjuk a megoldást – mondta Ruskó Zsolt, a gárda edzője. Ez amúgy nem feltétlen baj: a Falva U19-es csapata dominálta az előző évek megyei bajnokságait. Ezúttal öten jöttek fel a felnőttek közé: Lipták Bence, Erdélyi Richárd, Kocsis Milán, Ürögdi Milán és Komáromi Martin. – Úgy persze nehéz lesz, hogy ha a nagyobb csapatok rendre elviszik őket – tette hozzá Ruskó Zsolt.

A szakvezető szerint egyébként tavaly is jól szerepeltek, előrébb is végezhettek volna, de volt négy-öt olyan mérkőzésük, amin könnyelműen „lemondtak” a három pontról.

A július 12-e óta edző falvaiak heti három tréninggel gyúrnak az idényre, és eddig három edzőmeccsen léptek pályára – utóbbiakon egy győzelem és két vereség született.

– Azt várom a következő szezonban, hogy 90 percen át hajtsunk. Fiatal csapat vagyunk, nálunk többet senki nem futhat. Ezzel kell kiegyenlítenünk rutinbeli hátrányunkat – fogalmazta meg elvárását a tréner, aki bízik a hazai pályában, és abban, hogy idegenben is gyűjtik a pontokat.

Azt pedig, hogy a jövő hétvégi, Kunhegyes elleni nyitánytól kezdve milyen futball várható csapatától, úgy írta le: nem támadnak ész nélkül, de bunkerfocit sem játszanak.