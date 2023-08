Szolnoki MÁV FC–Kelen SC

Az összecsapáson az is kiderülhet, hogy az NB III. Dél-Keleti vagy az Észak-Nyugati csoportja az erősebb, hiszen e két régió egy-egy képviselője méri össze erejét. A vendégek kezdték jobban a bajnokságot, hiszen eddigi négy mérkőzésükből hármat is abszolváltak, ugyanez nem mondható el Horváth Csaba együtteséről, akik csak egy mérkőzést nyertek meg eddig, igaz, két döntetlen is szerepel a nevük mellett. Érdekesség, hogy a Kelen csapatát erősíti a harmincnyolc éves jászberényi születésű Remili Mohamed is, aki többször megfordult Szolnokon is. A szezonban háromszor talált be eddig, bizonyára döntő lehet az ő semlegesítése szombaton.

A Tisza-partiak háza táján rossz hír, hogy megsérült Busa Bence, és fáradtság miatt pihenőt kap Pelles Patrik is – Dósa Zsombor és Demeter Viktor jutnak majd lehetőséghez a helyükön. Pozitívum viszont, hogy küszöbön áll a középső védő Kardos Norbert leigazolása Martfűről, akinek szerződtetésére a mérkőzés napján kerülhet sor. A MÁV együttese szeretne továbbjutni, és lehetőség szerint hosszabbítás nélkül letudni a meccset, hiszen szerdán folytatódik a bajnokság.

FC Tiszaújváros–Facultas-Tiszafüredi VSE

Már bajnoki mérkőzésen, az első fordulóban összefutottak a felek, a sors fintora, hogy ismét egymással meccselnek, ezúttal a kupában. Júliusban fordított szereposztásban találkoztak, és egy remek derbin megosztoztak a pontokon. Akkor a vendégek az utolsó pillanatokban elért találattal mentették döntetlenre a találkozót. Azóta sikeresebben szerepel a Tiszaújváros, mint Dorcsák Zoltán együttese, ennek ellenére nagyon bizakodnak a Tisza-tó-partiak.

Azért is szeretnének továbbjutni szombaton, mert egy esetleges siker növelné önbizalmukat a reménybeli jobb folytatáshoz. Harsányi Bence sérüléssel, Papp Krisztofer pedig betegséggel bajlódott a héten, játékuk bizonytalan a hétvégén.

Mind a Szolnok, mind a Tiszafüred 16.30-kor lép pályára.