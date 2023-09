Három esztendeje még a legmagasabb osztályban szerepelt a Jászság fővárosának csapata, a következő évadban ezüstrémesek voltak, az elmúlt szezonban már csak a hetedik hely jutott számukra. Idén nyáron nagy volt a jövés-menés soraikban. Úgy tűnik, hogy nem lesz könnyű dolga Puskás Artúr edzőnek, aki áprilisban vette át a gárdát. Bár a büdzsé csökkent a kulcsemberek közül is többen is távoztak, ő mégis a maradás mellett döntött.

– Kilenc tesztmérkőzésünkből ötöt nyertünk – nyilatkozta Puskás Artúr lapunknak. – Ezeken az összecsapásokon lemérhettük, hogy hol is tartunk valójában. Nyugodt szívvel elmondhatom, hogy keményen és lelkesen dolgozott a társaság a hathetes felkészülési időszakban Állítom és látom is, hogy fizikailag jól állunk. Taktikailag nem vagyunk készen, javításra, csiszolásra menetközben kell majd időt szakítanunk. Tudom, hogy ezt már többször is elmondtam, olyan harcos, a tartását és identitását minden körülmények között megőrző csapatot akarunk látni a pályán, amelyik bárkivel szemben felveszi a harcot, és egy percre sem adja fel a mérkőzést.

A ceglédi csapat a tavalyi szezonban újoncként ragyogóan helytállva a nyolcadik helyen zárt. A sárga-kékek háza táján nem titkolják, hogy többre és jobbra vágynak a legutóbb elért pozíciónál. A nyáron amellett, hogy kulcsembereiket sikerült megtartaniuk, az élvonalat is megjárt játékosokat igazoltak. Sokak szerint még a dobogó sem elérhetetlen számukra. Siska János vezetőedző amondó hogy jó, hogy mind a hét tesztmeccsüket megnyerték az előszezonban, a sok új játékos érkezése miatt azonban még időre van szükségük, hogy összeszokjanak. Úgy érzi, jó állapotban van csapatuk, a taktikai elemek begyakorlása még folyamatban van. Nagyon várják a rajtot, hiszen vasárnap első tétmérkőzésüket játszák az újjávarázsolt sportcsarnokukban, ahová három és fél év után tértek vissza.