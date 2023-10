Évtizedekkel ezelőtt nagyon komoly rangja volt – többnyire a másodosztályban mérték össze erejüket – a két együttes összecsapásának. Előfordult olyan is, hogy az NB I.-be jutásról volt hivatott dönteni kettejük találkozója, de ha nem is volt ekkora tétje, mindig sokan voltak kíváncsiak a két csapat mérkőzésére. Ezúttal a harmadik ligában csapnak össze – a Csaba az élről, míg vendégeik a tizenegyedik helyről indulva várják a derbit. A pálya­választó botlott ugyan a hétvégén, a második helyezett ESMTK vitte el a három pontot a Viharsarokból az utolsó pillanatokban szerzett góllal, de a hibátlan mérlegét elvesztő lila-fehér alakulat így is négy ponttal előzi meg vetélytársát.

A Szolnoki MÁV FC csapata, remek második félidőt produkálva, végre ismét győztesen hagyta el a pályát a Monor ellen múlt vasárnap, kiszakadt a gólzsák is (3–1), ez a teljesítmény már jóval biztatóbb volt a jövőt tekintve.

Pénteken mindenki Horváth Csaba rendelkezésére áll majd, a tréner szerint veszítenivalója csak a hazai gárdának lehet ezen a találkozón. Ő maga pedig abban bízik, hogy sikerül olyan eredményt elérnie csapatának, amellyel jó alapot biztosíthat a folytatáshoz.

A forduló párosításai, NB III., Délkeleti csoport: Péntek: Békéscsaba–Szolnoki MÁV FC, 17.00. Vasárnap: Budapest Honvéd-MFC II.–Hódmezővásárhely, Kecskemét II.–Monor, 11.00, ESMTK–Szeged II., BKV Előre–Körösladány, Dabas–Vasas II., Martfű–Cegléd, Füzesgyarmat–Pénzügyőr, 13.00.