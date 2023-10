Két egykoron szebb napokat is látott csapatok, persze másnéven, a kilencvenes években még az első, később a másodosztályban is játszottak egymás ellen, épp a mostani sportcsarnokban. Most szerényebb célokért küzdenek, de ettől még jó meccset, minden bizonnyal kemény küzdelmet láthatnak majd a nézők. Egy biztos, a szolnoki gárda évek óta nem tudta legyőzni a címvédő Székácsot, az elmúlt évadban mindkét összecsapást – 35–26 és 39–31 – a miklósiak nyerték.

– Az eddigi öt mérkőzésünk közül kettőt nagyon elszúrtunk – mondta lapunknak Rizinger András, a Székács kapusa – többet nem hibázhatunk. Nyerni megyünk Szolnokra, betegeink, sérültjeink felépültek, most már teljes csapattal tudunk edzni és játszani. Jól ismeri egymást a két együttes, azt gondolom, hogy mi vagyunk az erősebbek és az esélyesebbek, amit be is akarunk bizonyítani.

Vitális Sándor, a szolnokiak klubelnöke abban bízik, hogy végre megtörik a jég és legyőzik a Székácsot. – Az elmúlt évek bajnoka a Székács, úgy érezzük, most egy kicsit gyengültek, és el tudjuk kapni őket. Nálunk most mindenki fedélzeten, feltérképeztük a Székács játékát, ahhoz, hogy legyőzzük őket, nagyon jól kell játszanunk. Hívjuk, várjuk közönségüket, úgy érzem, nem csalódnak majd, egy jó mérkőzést láthatnak – nyilatkozta Vitális Sándor.