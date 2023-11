A listavezető tiszazugiak a tabella hátsó traktusaiban szerénykedő Gyöngyöshöz látogattak, de hiába vezettek a mérkőzésen többször is két góllal is (3–1-re, illetve 5–3-ra), a találkozó végén kiegyenlített a hazai pályán játszó hevesi gárda, 5–5. A földváriak ezzel szezonbeli első döntetlenjüket játszották, ezzel együtt – egy meccsel többet játszva – 19 ponttal továbbra is vezetik a bajnokságot.