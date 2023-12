Volt nagy riadalom szeptember elején, Szolnokon. Az Olajbányász már az új idény finomhangolásánál járt, amikor ellátogatott az NKA Pécs otthonába. Az újonc baranyaiak pedig meglepetésre megverték az előző szezonban alapszakasz-második Olajt. Azóta persze sok víz lefolyt a Tiszán, az Olajbányász – az eddigiek alapján úgy tűnik – egyike maradt a liga élcsapatainak, a Pécs pedig hullámzó teljesítménnyel ugyan, de ott van a középmezőnyben. Ezt leginkább bosnyák légiójuknak köszönhetik, húzóembereik a bedobó Ibrahim Durmo, az egyes és kettes poszton is bevethető Milan Luzaics, az irányító Nemanja Nikolics és a center Fahrudin Manjgafics az aktuális idényben. A magyarok közül pedig Meleg Gergő az, aki a legtöbbet hozzátesz a pécsiek játékához. De támaszkodhat Goran Tadics vezetőedző a korábbi Olaj-csapatkapitány Kovács Péter rutinjára is.

Ami a piros-feketéket illeti: náluk is zajlott az élet az elmúlt napokban. Ahogy hírportálunk beszámolt róla, a klub Achilles-ín szakadás miatt elveszítette az irányító Jr. Clay-t, vasárnap pedig szerződést bontott a nyáron kinevezett Miodrag Rajkovics vezetőedzővel. Feladatait Szarvas Gábor vette át, akitől az egyesület azt várja, hogy teremtsen megfelelő kémiát a játékosok között, valamint rakja helyre a csapat támadó és védekező játékát. A tréner májusban, az előző idényben már kisegítette vezetőedzőként a gárdát, ezúttal az idény végéig kapta meg a kormányrudat.

Márpedig az új szakvezető konkrét tervekkel készítette fel csapatát a találkozóra, már csak azért is, mert másodedzőként eddig is az ő feladata volt az ellenfelek feltérképezése. És jól emlékszik a nyári, pécsi fellépésre is, és szeretné elkerülni az akkori hibákat.

– Akkor a harmadik negyedig mi irányítottuk a mérkőzést, de a Pécs nem adta fel. Harcos, küzdő, agresszívan letámadó ellenfélre számítok ezúttal is. El kell kerülni, hogy a Pécs gyorsindításokból szerezzen pontokat, és fel kell készülnünk a centerjátékosaik hárompontosaira. Ezt a munkát igyekeztünk elvégezni, és egyértelműen a győzelem reményében utazunk Pécsre – összegzett a szakember.

A 12. forduló párosításai:

Szombat: Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, 15.00, Arconic Alba Fehérvár–Zalakerámia ZTE KK, 17.00, Atomerőmű SE–MVM OSE Lions, Kometa Kaposvári KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, Budapesti Honvéd–DEAC, 18.00, NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 19.00. Csütörtökön játszották: SZTE-Szedeák–Sopron KC 93–105.