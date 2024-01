Érdekesen alakult az őszi idény az immár két részből álló megyei harmadosztályú vetélkedés Jászsági csoportjában. Már csak azért is, mert két, földrajzilag nem jászsági „megszálló” is érkezett a bajnoki címért folyó harcba. Hátul szintúgy sűrű a mezőny, egy-két forduló alatt gyakorlatilag újraoszthatják a helyezéseket a csapatok.

Hármas küzdelem a bajnoki címért

A vármegye III. Jászsági csoportjának őszi idényében három együttes egyértelműen kimagaslik a mezőnyből. A ligát jelenleg is vezető Újszász a harmadik fordulóban állt az élre, ahonnan azóta sem taszították le. Ez annak köszönhető, hogy a tavaly óta harmadosztályú, akkor a középmezőnyben végzett együttes védelme gyakorlatilag megtörhetetlen. Eddigi 14 mérkőzésükön mindösszesen hat gólt kaptak, cserébe viszont rúgtak 55-öt. Egy kivétellel minden meccsüket megnyerték, az összesen megszerezhető 36 pontból 34-et gyűjtöttek be.

Az Újszásznál több góllal csak a második helyen álló, az előző idényben megye II.-es Jászjákóhalma kínálta meg ellenfeleit. Az élmezőny „valódi” jász együttesének azonban jóval szellősebb volt a védelme, így kilenc győzelem mellé egy döntetlen és két vereség is becsúszott Fejes Jánoséknak. Ettől függetlenül szorosan tapadnak az újszásziakra.

Akárcsak a Zagyvarékas, amelynek ugyan hatpontos a hátránya az éllovassal szemben, viszont egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Ábel Péterék voltak az egyedüliek, akik pontot szereztek a listavezető ellen, és ősszel végig a sarkukban voltak, ám az utolsó, Jákóhalma elleni mérkőzésen elszenvedett – eddigi egyedüli – vereségük nyomán lépéshátrányba kerültek üldözöttjükkel szemben.

Egycsapatos középmezőny

A Jászsági csoport középmezőnyét gyakorlatilag egyetlen csapat alkotja. A tavalyi utolsó Cibakháza idénye jól kezdődött, négy forduló után három győzelemmel és egy vereséggel ott tolakodtak az élmenők környékén. Ám utána következtek az élgárdákkal szembeni – kudarcos – találkozók, közben az újonc Jászágótól is vereséget szenvedtek, így ők, noha a negyedik helyen állnak, ötvenszázalékos mérlegükkel ma már tisztes távolból szemlélik csak a pódiumot.

Véghajrá lesz a végeken is

Elért pontok szempontjából minden további csapat a liga alsó részéhez tartozik. Mostani állás szerint az újonc Jász­ágó van a legkedvezőbb, ötödik pozícióban. Ők ugyan csak kétszer hagyták el győztesen a pályát, de nem is szenvedtek sokszor vereséget: öt vesztes meccs mellett ugyanennyit hoztak le döntetlenre.

A legutóbbi szezonban is a harmadosztály vert mezőnyében végzett a Jászszentandrás, s úgy fest, idén is ez a sors vár rájuk. Több nagyarányú vereség mellett azért a velük egy súlycsoportban lévők ellen jöttek a pontok, így a legtöbb benyelt gól ellenére is hatodikak.

Bár nem állnak jól, de van remény az újonc Öcsöd számára. A tiszazugiaknak ugyanis szinte minden mérkőzése szorosan alakult, jól zárt a védelmük, ha tavasszal jobban teljesítenek az ellenfelek kapuja előtt, könnyen feljebb léphetnek.

Noha győzelemmel kezdett, nem sok sikerélménye volt eddig az újonc, a megye II.-ből legutóbb pénzügyi gondok miatt visszalépő Jászkisérnek. Kevesebbszer törték fel az ellenfél védelmét, mint ahányszor pályára léptek, esetükben is a támadójáték javulása adhatna reményt a jobb tavaszra. A sort az előző kiírásban még erős középcsapatnak számító Kőtelek zárja. Ők egyedül egy győzelmet könyvelhettek el, azt is az utolsó előtti Jászkisér ellen, még egy-egy pont megszerzése mellé nyolc vereség párosult, jóllehet, a kőtelekiek is csak 11 meccset játszottak.