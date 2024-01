Tizenegy forduló van hátra a férfi NB I/B alapszakaszából, így mostanra körvonalazódik, mely csapatoknak lehetnek vérmes és kevésbé vérmes reményeik tavaszra. Túl az alapszakasz felén az látszik, hogy a legjobb erőt a PVSK, Vasas Akadémia, MAFC trió képviseli. Jelenleg ez a hármas – ebben a sorrendben – foglalja el a bajnoki tabella első három helyét. Alul eléggé reménytelennek tűnik a Salgótarján helyzete, de annak tűnt a Nyíregyházáé is, utóbbiak télen mégis belehúztak, és elmozdultak az utolsó helyről.

Az élmenők és a végek között pedig ott a középmezőny, amelynek tagjai közül még bárki kiharcolhatja a play- offot. Ott van e csapatok között a Jászberény és a Cegléd is. Előbbi bár jól kezdte a szezont, egyre lefelé csúszik, míg a CKE fordított utat járt be: pocsék kezdés után magára talált az együttes. Térségünk gárdái számára most hazai pályán, közvetlen riválissal szemben adott a lehetőség, hogy megerősítsék pozíciójukat.

A Cegléd ha győz, megelőzi aktuális ellenfelét, a MEAFC-ot, amely csapattal azonos teljesítménnyel állnak a hetedik és nyolcadik helyen. A találkozónak külön ízt ad, hogy a Cegléd rutinos játékosa, Velkey János öccsével, a Miskolcon játszó Gézával néz szembe a parketten. A két csapat formája mindenesetre hazai győzelmet sejtet: a borsodiak az elmúlt öt meccsüket elbukták.

Ha nem is ennyire, de rosszul sikerültek a Jászberény elmúlt meccsei is. A JKSE az elmúlt három fordulóban egyaránt veszített, a legfrissebb, Nyíregyháza elleni 49–89-es vereségük pedig különösen fájó volt. Jó lenne mielőbb kikecmeregni a szorult helyzetből, erre pedig tökéletes lehetőség ma a Budafok elleni összecsapás. Már csak azért is, mert a fővárosiak közvetlenül a Berény mögött állnak, nem ártana ott is tartani őket.

A 16. forduló párosításai

Szombat: Újbuda MAFC–Phoenix-MT Fót, 16.30, Jászberényi KSE–Budafok, Ceglédi KE–MEAFC, 17.00, Salgótarjáni KSE–HÜBNER Nyíregyháza BS, 18.00, Vasas Akadémia–BKG PRIMA Akadémia, 18.30. Vasárnap: Óbudai Kaszások–DEAC U23, 16.45. Pénteken játszották: TF-BP–PVSK 70–81.