Ceglédi KE–Óbudai Kaszások 107–82 (33–27, 20–24, 24–19, 30–12)

Cegléd, vezette: Menyhárt Ferenc Tamás, Radnóti Miklós, Polonkai Balázs Attila (Domonkos Lőrinc)

CKE: HERENDICS 5/3, VELKEY 18/9, CSABA GY. 30/6, Krkljes 1, Zsók 4. Csere: CSORVÁSI 22, Kertész D. 6/3, Horváth M. 11/6, Dragasevics 10/6, Berkics, Fodor M. Edző: Sértő Ádám.

A történelem ezúttal nem ismételte önmagát. A ceglédi együttes ugyanis már a felek őszi, az NB I/B. második fordulójában megrendezett összecsapásán is nagy, közel húszpontos előnyt harcolt ki. Az akkor még Siska János vezette dél-pestiek szeptemberben viszont kis híján eltékozolták fórjukat, és mindössze egyetlen ponttal, 92–91-re nyertek, amikor ráadásul jó ideig az egyetlen sikerük volt a ligában.

Múlt szombaton elkerülte ezt a CKE. Régiónk gárdája ezúttal is nagy előnyt épített ki, ám most a hajrában, és ez olyannyira jól sikerült, hogy a vége is kiütéses siker lett. A győzelemben nagy szerepet vállalt a szolnoki nevelésű, 30 pontig jutó Csaba György, valamint a 16 asszisztot és négy labdát szerző Dominic Herendics, a mezőnyben százszázalékkal dobó Csorvási Milán, valamint Velkey János is.

– Mindig jó azzal kezdeni egy értékelést, hogy gratulálok a fiúknak a győzelemhez – kezdte a mérkőzés után adott nyilatkozatában Sértő Ádám, a Cegléd vezetőedzője. – Az első félidőben az egy az egy elleni védekezésünk nem működött jól, kevesek voltunk egyénileg. A második félidőre ezt ki tudtuk javítani, és ez az összeszedett figyelem meg is hozta az eredményét – mondta a szakvezető.

További eredmények: BGK PRIMA Akadémia–MAFC 85–86, DEAC U23–PVSK 62–95, TF-BP–Salgótarjáni KSE 83–80, Budafok–PHOENIX-MT Fót 96–85, MEAFC–Vasas Akadémia73–102, HÜBNER Nyíregyháza–Jászberényi KSE 89–49.