Minapi ülésén a kisváros közbiztonsági helyzetét is tárgyalta Rákóczifalva képviselő-testülete. Az ülésen jelen volt Fürj János alezredes, a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője is.

Az ülésen egyébként elfogadott a rendőrségi beszámolóból kiderült, a város területén 2023-ban összesen 28 bűncselekményt regisztráltak. Ez növekedést jelent az előző évhez képest, 2022-ben ugyanis 25 volt ez a szám.

Csökkent a bűncselekmények száma

Elhangzott: csökkent a közterületeken elkövetett bűncselekmények száma, tavaly csak 7 esetet regisztráltak az előző évi 11 esettel szemben.

Kevesebb volt a lopás is, 2022-ben 9, míg 2023-ban 5 ilyen eset fordult elő. Ezen belül a betöréses lopások száma nulláról kettőre emelkedett és a lakásbetörések száma is hasonlóan alakult. A beszámoló arra is kitért, hogy a lakosok figyelmetlenebbek, kevésbé ügyelnek értékeik megóvására.

Nem jellemző a rongálás, a garázdaság

A testi sértések száma is nőtt, igaz, múlt évben is csak 1 esetről szerzett tudomást a hatóság, előző években viszont egyetlen ilyen eset sem fordult elő. Tavaly egy garázdaságot is regisztráltak, ami korábban szintén nem volt jellemző a kistelepülésen.

Tavaly történt egy rongálás is, ami előzőleg szintén nem történt.

Biztonságban vannak a kiskorúak

Pozitívum, hogy kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt sem tavaly, sem előző évben nem regisztráltak. Az is kedvező, hogy a településen olyan kiemelten kezelt bűncselekmények sem történtek, mint az emberölés, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények kifosztás, zsarolás, gépkocsi lopás vagy feltörés.

A lakosság szubjektív biztonságérzetét növelheti, hogy kilenc éve nem fordult elő rablás sem.

Egy mutató azonban megugrott

Kiderült a beszámolóból, hogy a csalások száma növekedett leginkább a városban: 2022-ben 5 fordult elő, 2023-ban viszont már 12 esetet regisztráltak, melyek közül 11-et online követtek el!

Az online csalások növekvő száma természetesen nem helyi sajátosság, országosan is jellemző ez a tendencia, így a rendőrség kiemelt figyelmet fordít ezek felderítésére. A legtöbb támadás a sértettek kártyaadatainak és internetes banki belépő adatainak megszerzésére irányult, ehhez többféle módszert alkalmaztak a telefonos adatfelvételtől az e-mailen történő érintkezésen át a hamis link küldéséig, vagy közösségi oldalon, hirdetési oldal csetfelületén vették fel a sértettekkel a kapcsolatot. Az így eltulajdonított pénzek útja nehezen nyomon követhető, mivel az elkövetés során használt bankszámlákat jellemzően strómanok nevére nyitják, az összegeket pedig az esetek döntő többségében azonnal leveszik a számláról vagy másik számlára utalják...