Bevezetésképpen annyit, hogy Cseh Sándor játékosként és edzőként évtizedeken át kötődött a szolnoki vízilabdához. Legnagyobb sikereit edzőként érte el, bajnoki címeket és honi kupagyőzelmeket szerzett, nemzetközi szinten pedig a Bajnokok Ligáját is megnyerte a Dózsa csapatával. Hat esztendeje azonban már a magyar szövetségnél dolgozik, előbb az utánpótlás igazgatójaként ténykedett, tavaly szep­tember óta pedig Mihók Attilával közösen női válogatottunk társ szövetségi kapitánya.

Cseh Sándor (középen) vezetésével ezüstérmet szerzett a válogatott a világbajnokságon

Fotó: Kovács Tamás / MTI

– Egy hete még vb-döntőt játszott a csapatunk, amely egy góllal kikapott az amerikaiaktól, így ezüstéremmel a nyakukban zárták a dohai tornát. Hogyan telik a pihenő?

– Itthon vagyok, nyilván lazább a munkatempó, mint az elmúlt hónapokban, épp a tervezés időszakát éljük. Öt hónap múlva kezdődik az olimpia Párizsban, Attila kollégámmal el kell készítenünk a felkészülés forgatókönyvét. A lányok visszatérnek klubjaikba, számukra folytatódnak a hazai bajnoki és a nemzetközi kupaküzdelmek. Május közepén zárul a bajnokság, ezt követően indul majd a hathetes olimpiai felkészülés. Addig egy-két összetartást tervezünk, biztos vagyok abban, hogy játékosaink a következő időszakban is nagyon odateszik majd magukat.

– Kicsit kanyarodjunk vissza a világbajnokságra! A januári Európa-bajnoki ötödik hely után sokan féltették a csapatot, mi lesz, ha nem sikerül megszerezni az olimpiai kvótát. Ehhez képest fantasztikus győzelmekkel egészen a döntőig menetelt együttesünk. Hogyan látta ezt az időszakot?

– Azt gondolom, hogy az Európa-bajnokságon is megvoltak az alapok, de hiányzott a megfelelő összhang. A világbajnokságon nemcsak játékban léptünk előre, hanem igazi csapatot alkottak a lányok a medencében, illetve azon kívül is. A jó játék és az eredmények hatására megjött az a bizonyos belső önbizalom. Miután megnyertük a csoportot, egy picit szusszantunk, és rákészültünk a címvédő hollandok elleni negyeddöntőre. A világversenyek egyik legfontosabb szakasza a negyeddöntő, ha sikerül nyerni, akkor már az éremért lehet játszani, ráadásul Dohában olimpiai kvótát is jelentett a legjobb négy közé jutás. Nincs nagy különbség az élcsapatok között, a pillanatnyi forma mellett nüanszok döntenek ezeken a mérkőzéseken. Előbb a hollandok, majd a görögök ellen is döntetlent játszottunk, de az ötöspárbaj mindkét esetben nekünk sikerült jobban, ehhez kellett egy kis szerencse is, amiért megküzdött csapatunk. Az aranyéremhez sem sok hiányzott, kétszer is feljöttünk háromgólos hátrányból, a végén azonban egy nehéz szituációban nem sikerült jó döntést hoznunk. Nem szégyen­kezhetünk a második hely miatt.

– Azóta megtörtént a sorsolás, Ausztrália, Hollandia, Kanada és Kína válogatottjai lesznek az ellenfeleink a párizsi olimpia csoportkörében. Mit szól hozzá?

– Sokan azt mondják, ez a csoport kedvezőbb, mint a másik, amelyben Spanyolország, Görögország, Olaszország, Egyesült Államok és Franciaország szerepel. Tulajdonképpen a tízből nyolc együttes hasonló tudású, nem tudjuk előre, hogy ki lesz a vetélytársunk a csoportkört követően. Dohában csoportelsők voltunk, a negyeddöntőben mégis a címvédő hollandokkal találtuk magunkat szemben. Az a csapat lesz az olimpiai bajnok, amely mindenkit felül tud múlni.