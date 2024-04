A tavalyi, belgrádi vb férfi könnyűsúlyú kormányos nélküli kettesének ezüstérmesei 7:28.07 perces idejükkel a második helyen értek célba az osztrák kettes mögött, illetve a moldovai páros előtt a szegedi Maty-éren, ezzel felmérték az erőviszonyokat a szombati fináléra, amelyben már az érmekért csatáznak majd Furkóék.

A Szabó Bence, Furkó Kálmán (hátul) páros A döntőbe jutott a szegedi evezős Eb-n

Forrás: worldrowing.com

– Az osztrákok gyorsak, erre most nekünk valamit reagálni kell, hogy szombaton ott legyünk a buliba és vissza tudjunk vágni nekik – mondta Furkó Kálmán az MTI-nek, majd hozzátette, sokszor versenyeztek már vert helyzetből, de meglepetést is tudtak már okozni az edzőknek, az ellenfeleknek, sőt még önmaguknak is. – Az biztos, hogy a döntőben 110 százalékot kell nyújtanunk, ha meg szeretnénk nyerni ezt a versenyt. A motivációnkkal nincsen gond, nagyon akarni fogjuk az első helyet és a hazai környezet szerintem még egy kis pluszt fog adni, ami segíthet.

A kormányos kettesben korábban világbajnok, valamint a kormányos nélküli ketteseknél Európa-bajnok Simon Béla, Juhász Adrián duó beragadt a rajtnál, így féltávnál hatodik helyen haladva már több mint nyolc másodperces hátrányban volt az elődöntős helyektől. A végén ugyan nagy hajrába kezdtek a magyarok, de már csak két pozíciót tudtak javítani, azaz negyedikként zártak (7:06.5 p), így vasárnap a C döntőben folytatják.