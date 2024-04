A vármegye I. 23. fordulója több érdekes párosítást is tartogat, például a Mezőtúri AFC és a Szajol KLK találkozója, ugyanis a két csapat bő két hét múlva a Vármegyei Kupában is összecsapnak. Alsóházi rangadókat is rendeznek, a Cserkeszőlői SE a Kunhegyes ESE együttesével, a Kunszentmártoni TE pedig a Kenderesi VSE-vel csap össze. A legtöbb figyelem viszont várhatóan a Jászberényi FC–Tiszaföldvár SE mérkőzésére hárul majd.

A kék mezes tiszaföldváriak ha legyőzik a Jászberényi FC-t, tovább növelhetik előnyüket a tabella élén

Fotó: Mészáros János

Jászberényi FC–Tiszaföldvár SE

Szombat, 16.00

A vármegye I. két legjobb formában lévő csapata találkozik hétvégén. Legutóbb október 7-én, a nyolcadik fordulóban találkoztak a felek, akkor Nagy Ferenc révén a Berény szerzett vezetést, a Földvár viszont a második félidőben Oláh Ákos és Bozsó László góljaival megfordította a meccset (2–1). Azóta tizennégy mérkőzés telt el, a Jászberény abból tizenhármat sikerrel vett, egyedül a Mezőtúr ellen játszott döntetlent (0–0), a TiSE pedig a hatodik forduló óta csak nyert a bajnokságban.

Ebből kiindulva tehát igazi színvonalas rangadóra lehet számítani szombaton, amely akár a bajnoki címről is dönthet. Jelenleg ugyanis nyolc pont a különbség a két csapat között, ám egy földvári sikerrel ez tizenegyre nőhet, ami a tiszazugi együttes jelenlegi formáját – és sorsolását – tekintve nehezen behozható bárki számára.

A hazaiaktól mindenki egészséges, a vendégektől viszont Szőke Árminra, Hajdú Viktorra és Czakó Krisztiánra sérülés, Háda Zoltánra pedig betegség miatt nem számíthat majd Sonkoly Lajos edző.

Mesterszemmel

Besenyi Gábor, a Jászberényi FC vezetőedzője: – Nem izguljuk túl a találkozót, azonban úgy gondolom, ha a Földvár nyer hétvégén ellenünk, akkor a bajnoki címe is biztosra vehető. Ezt szeretnénk elkerülni, hogy legyen egy kis izgalom a szezon hajrájában, és igyekszünk itthon tartani a három pontot. Készülünk a TiSE nagy bedobásaira, ami ősszel meglepett minket, de most különösen odafigyelünk erre. Sok nézőre számítunk, két jól felkészített csapat mérkőzik meg, amelyek sok találatot szereznek, de keveset kapnak, emiatt is egy gólgazdag, színvonalas meccset várok. A rutin a Tiszaföldvár mellett szól, mi pedig a fiatalos lendületünket szeretnénk kihasználni, úgy gondolom, nálunk senki nem fut többet a bajnokságban. Nüanszok, akár egy hiba is dönthet a meccs kimeneteléről, reméljük, a mi javunkra. Nem féltem a csapatomat, mert bárkivel fel tudjuk venni a versenyt.

Sonkoly Lajos, a Tiszaföldvár SE vezetőedzője: – Jó sorozatot produkál a Jászberény, a tavasz legnagyobb rangadójára számítok. Pozíciónkat megtartjuk a meccs kimenetelétől függetlenül, viszont szeretnénk növelni az előnyünket, győzelmi szándékkal utazunk a mérkőzésre. Ellenfelünk egy fiatal, szervezett csapat, amely jó edzettségi állapotban van. Úgy gondolom azonban, hogy nem a fizikai, hanem a taktikai dolgok vagy az egyéni képességek dönthetnek majd. Nem várok gólgazdag mérkőzést, az őszi találkozón is megszorongatott minket a Berény, előnybe is került, így hátrányból kellett felállnunk, ezt szeretnénk most elkerülni.

A 23. forduló további párosításai:

Szombat: Törökszentmiklós–Rákóczifalva, Jánoshida–Tiszagyenda, Kisújszállás–Tószeg, Cserkeszőlő–Kunhegyes, 16.00. Vasárnap: Mezőtúr–Szajol, Lurkó Focimánia–Jászfényszaru, Kunszentmárton–Kenderes, 16.00.