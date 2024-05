Legutóbb hazai pályán az NHSZ-Szolnoki Olajbányász 93–80-ra legyőzte az Arconic-Alba Fehérvár együttesét, ezzel pedig kiegyenlítette az elődöntős párharcot.

Lukács Norbert (labdával) szerint egy hosszabb párharc az NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapatának kedvezhet

Fotó: MW-archív

A három győzelemig tartó küzdelem harmadik felvonásán a Fehérvár látja vendégül Oiver Vidin csapatát pénteken 18 órakor az Alba Regia Sportcsarnokban. A Tisza-partiaknak nem elég hazai mérkőzéseit hozni a döntőbe jutáshoz, idegenben is minimum egyszer le kell győzniük az Albát. Erre viszont egyik csapat sem volt még képes a szezonban, így nem ígérkezik könnyűnek a pénteki összecsapás. A párharc első mérkőzésén sokáig tartották magukat a Tisza-partiak, sőt a félidőben még vezettek is, a második két negyedben viszont szinte végig vezetett Alejandro Zubillaga gárdája, amely végül 92–83-ra megnyerte a meccset.

Arconic-Alba Fehérvár–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Péntek, 18.00

Az Olaj és az Alba küzdelmében negyedik mérkőzést is még biztosan játszanak a felek, így Pallai Tamásék még egyszer hazai pályán fogadják majd a fehérváriakat és van rá sansz, hogy öt meccsig is eltarthat a párharc.

A keddi mérkőzésen az Olajbányásznak sikerült meglepnie azzal a fehérváriakat, hogy az irányítójukkal, Siyani Chambersszel szemben Lukács Norbert védekezett, amellyel látványosan megfogta Oliver Vidin együttese az Albát.

– Volt egy taktikai változtatásunk a hazai mérkőzésre – emlékezett vissza a keddi találkozóra Lukács. – Szerettünk volna fizikálisan védekezni az irányítón, és ezáltal megnehezíteni az Alba dolgát támadásban, ami sikerült is, és nyerni tudtunk otthon. Úgy gondolom, a fizikális, agresszív védekezésünk volt a kulcs, emellett pedig alsó poszton is kontrolláltuk a játékot. Az első félidőben például csak három triplánk volt, ami tőlünk nem megszokott, helyette inkább a festékből szereztük a pontjainkat. Egy ilyen mérkőzésen nagyon sokat számít a hazai pálya, nem véletlen, hogy mindkét csapat nyerni tudott otthon. Úgy érzem képesek lehetünk győzni Fehérváron, ha úgy játszunk, mint kedden. Nagyobb rotációnknak köszönhetően szerintem egy hosszabb párharc nekünk kedvezhet, az Alba kevésbé lesz friss, ha ötödik meccset is kell játszanunk. A keddi meccs után a Fehérvár biztos próbál majd meglepni minket, de mi is készülünk olyan elemekkel, amelyekre nem számítanak.

Az elődöntő másik párharcában a Falco jelenleg 2–0-ra vezet a Zalaegerszeg ellen, a harmadik találkozót ráadásul otthon játsszák majd a szombathelyiek, így nagy eséllyel már pénteken bejuthatnak a fináléba.

Az elődöntő további párharca: Péntek: Falco KC–ZTE, 18.00 (az állás 2–0).