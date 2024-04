Ugyan magabiztosan vezetett Oliver Vidin együttese, nem nyugodhatott meg az utolsó negyedben. Két és fél perccel a vége előtt bejött az Alba tíz pont alá, így szoros végjátékra volt kilátás. Roberts ráadásul egymásutánban öt pontot is szerzett, így négyre csökkent az előny, 84–80. Dustin Thomasnak két közelije és Lukács Norbert triplája után viszont már nem maradt több kérdés, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász 93–80-ra megnyerte az elődöntő második mérkőzését és kiegyenlítette a párharcot.

A szurkolók kitettek magukért, remek hangulatot teremtettek, a mérkőzés után pedig visszahívták a csapatot az öltözőből, hogy közösen ünnepeljék a győzelmet.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Arconic-Alba Fehérvár 93–80 (26–17, 27–20, 19–19, 21–24)

Szolnoki Városi Sportcsarnok, 2000 néző. Vezette: Földházi Tamás Péter, Praksch Péter Árpád, Söjtöry Tamás Ferenc (Dernei Gábor)

Szolnok: JOVANOVICS 16/6, Eads 12, Lukács N. 3/3, THOMAS 18, WIGGINS 13. Csere: Pallai 5/3, Rudner 5, Révész 3, PONGÓ 8/3, Durham 10/6. Edző: Oliver Vidin.

Fehérvár: Chambers 9, Kass, Barnett 12, Philmore 5, Dickey 9. Csere: ROBERTS 21/3,Takács Milán, Balogh M. 2, VOJVODA 22/3. Edző: Alejandro Zubillaga.

Kipontozódott: Balogh M. (20.)

Az eredmény alakulása.

2. perc: 2–2, 4. perc: 9–4, 6. perc: 16–8, 8. perc: 21–13, 12. perc: 31–21, 14. perc: 38–27, 16. perc: 43–32, 18. perc: 47–34, 22. perc: 53–43, 24. perc: 58–50, 26. perc: 66–51, 28. perc: 69–52, 32. perc: 75–59, 34. perc: 79–64, 36. perc: 82–68, 38. perc: 84–78.

Így látták a szakemberek:

Oliver Vidin, az Olajbányász vezetőedzője: – Gratulálok a játékosaimnak és a Fehérvárnak egyaránt! Ez csak egy mérkőzés volt, amelyet megnyertünk, viszont még kell két győzelem a döntőhöz. Nehéz megmondani, hogy miért nem tudtunk az első meccsen ilyen energiával játszani, most ezt szerencsére végig tudtuk vinni. A mérkőzésén végén elveszítettük a fókuszt egy pár percre, az Alba pedig ezt kihasználta, és egy 12–4-es rohammal szorossá tette a meccset. Hasonlóan teljesítményre lesz majd szükségünk a folytatásban is, mint amit most nyújtottunk a győzelem érdekében. Készülünk a következő mérkőzésre, és reméljük, a hibáinkon tudunk majd javítani.

Alejandro Zubillaga, a Fehérvár vezetőedzője: – Először is gratulálok a Szolnoknak! Mindig jó érzés itt meccselni, szeretek idejönni. Szeretném megköszönni a szurkolóinknak a biztatást, bár nem játszottunk a legjobban, de ők mindig támogatnak minket. Fizikálisan felülmúlt minket a Szolnok, ezt nem tudtuk jól kezelni az első félidőben. A második félidőben feljavultunk, közel jártunk a győzelemhez, volt, hogy feljöttünk négy pontra. Javulnunk kell a triplázásban, a büntetőzésben és a lepattanózásban is, utóbbiban tizenöttel maradtunk alul, ami nem fér bele egy elődöntőben. Most döntetlen a párharc, megyünk vissza Fehérvárra, ahol szeretnénk majd nyerni.