Szombaton elkezdődött az NB I.-es bajnokság elődöntője. Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász ellenfele az Alba Fehérvár a párharcban, amelyen a székesfehérváriak vannak pályaelőnyben, így ők játszották az első mérkőzést otthon. Nem várt tehát könnyű feladat a Tisza-partiakra, ugyanis a szezonban korábban még egy csapat sem tudott győzni az Alba Regia Sportcsarnokban. Oliver Vidin együttese szeretett volna lenni az első, és ezzel elvenni az Albától a pályaelőnyét.

A piros mezes NHSZ-Szolnoki Olajbányász nem tudta megállítani az Alba Fehérvárt

Fotó: Nagy Norbert/ Fejér Megyei Hírlap

Lassan indult be a mérkőzés, az elején alig láthattak pontokat a kilátogatók. Fej-fej mellett haladtak a csapatok sokáig, Sztrahinja Jovanovics ziccerével hat perc után vezetett először az Olajbányász, melyre ugyan Vojvoda Dávid válaszolt, de Pallai Tamás triplájával három pont volt a piros-feketék előnye, 11–14. A negyedet azonban egy 9–0-s rohammal zárta az Alba Fehérvár és így átvette a vezetést, 20–14.

A második játékrész Anthony Robert hármasával kezdődött, erre válaszként Rudner Gábor, Pongó Máté és Anthony Durham is beszórt egy triplát, amivel előbb egyenlített Oliver Vidin együttese (23–23), Durham három büntetőjével pedig a vezetést is átvette, 23–26. Alejandro Zubillaga gyorsan időt is kért, amellyel megtörte a Tisza-partiak lendületét, a folytatásban felváltva vezettek a csapatok. A játék minősége feljavult az előző felvonáshoz képest mindkét oldalon, az Olaj James Eads utolsó másodperces ziccerével pedig előnnyel vonult a nagyszünetre, 47–49.

Siyani Chambers vezérletével hamar átvette az irányítást a Fehérvár, ezt követően pedig végig lépéselőnyben volt a negyedben. Az Olajbányász csak futott az eredmény után, a felvonás végére hat ponttal vezetett az Alba, 72–66.

Igyekeztek csökkenteni a hátrányukat a piros-feketék, azonban nem tudtak közelebb kerülni, ráadásul nem könnyítette meg Oliver Vidin együttesének dolgát az sem, hogy Dustin Thomas kipontozódott. Zárkózni nem sikerült, az Alba az utolsó perc előtt kétszámjegyűre növelte a különbséget először a meccsen, 87–76. A differencia csak minimálisan változott a mérkőzés végéig, 92–83-ra nyert az Alba Fehérvár az elődöntő első mérkőzésén.

A Szolnoki Olajbányász kedden, hazai pályán javíthat majd a párharc második meccsén

Arconic-Alba Fehérvár–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 92–83 (20–14, 27–35, 25–17, 20–17)

Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, vezette: Benczur Tamás, Kapitány Gellért, Farkas Gábor (dr. Gincsai János Péter)

Fehérvár: CHAMBERS 19/6, Kass 3/3, Barnett 6, Philmore 7/3, DICKEY 15. Csere: Roberts 15/9, Balogh M. 2, VOJVODA 25/3. Edző: Alejandro Zubillaga.

Szolnok: Jovanovics 16/6, Eads 6, Lukács N. 12/6, Thomas 8, WIGGINS 18. Csere: Pallai 8/6, Rudner 3/3, Révész, Pongó 6/6, Durham 6/3. Edző: Oliver Vidin.

Kipontozódott: Thomas (34.)

Az eredmény alakulása.

2. perc: 2–2, 4. perc: 5–5, 6. perc: 9–11, 8. perc: 14–14, 12. perc: 23–23, 14. perc: 27–26, 16. perc: 34–34, 18. perc: 42–42, 22. perc: 54–51, 24. perc: 61–55, 26. perc: 66–59, 28. perc: 68–64, 32. perc: 74–70, 34. perc: 77–70, 36. perc: 81–72, 38. perc: 83–76.