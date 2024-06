A Tiszaföldvár SE első útja pedig Szegedre vezetett, ahol a Csongrád-Csanád vármegyei első osztály bajnokával, a szintén az NB III-ba feljutott SZVSE gárdájával mérkőzött. Az osztályozó mérkőzés nélkül felkerült Szegedi VSE nem bizonyult szíves vendéglátónak, hiszen a kiegyenlített első félidő után végül simán nyerte a találkozót.

Kálmán Szilárd (sárgában, elöl) is betalált a Tiszaföldvár SE első edzőmeccsén

Fotó: MW-archív

Szegedi VSE – Tiszaföldvári SE 4 – 2 (1 – 1)

A TiSE gólszerzők: Kálmán Szilárd és Bánki-Horváth Péter

Az első játékrészben még pariban volt a csongrádiakkal a feljutást nemrégiben osztályozón kivívott Tiszaföldvár. Ekkor kevésbé volt érezhető a fáradtság a lábakban amit az első heti öt edzés okozhatott, több értékelhető megoldás is fellelhető volt a pályán.

A félidőben teljes sorcserét hajtott végre Erős Károly edző, sok új és fiatal labdarúgó kapott lehetőséget a bemutatkozásra. A játékosok többsége most játszott együtt először, az összeszokottság hiánya pedig okozott némi zavart a fejekben. A vereség nem volt tehát meglepő, a hibák kijavításán tovább dolgozik a csapat, amelyhez több, az osztályozó miatt még szabadságon lévő játékos is csatlakozik jövő héttől. A próbajátékon résztvevő futballistákkal kapcsolatban is döntés születik hamarosan.