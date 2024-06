Az osztályozó első mérkőzésén a Tiszaföldvár SE a vártnál könnyebben, 5–1-re felülmúlta a Baranya vármegye I. osztály bajnokát, a Villányt. A tiszazugiak gyakorlatilag már az első félidőben eldöntötték a mérkőzés sorsát, de a másodikban még tovább tudták növelni előnyüket.

Magabiztos előnyből várhatja a visszavágót a Tiszaföldvár SE

Fotó: MW-archív

– Az odavágón főként az első félidő volt kiemelkedő játékban és tempóban, ami a nagy melegnek is köszönhetőn a második játékrészre kicsit visszaesett – emlékezett vissza az első mérkőzésre Sonkoly Lajos, a Tiszaföldvár vezetőedzője. – Összességében magabiztosan játszottunk, elégedett voltam a teljesítménnyel. Elkerülhető gólt kaptunk, ami kicsit elcsúfította az eredményt, de szerencsére szinte egyből tudtunk rá válaszolni és ezáltal visszaállítottuk a négygólos előnyünket.

Villány TC–Tiszaföldvár SE

Szerda, 17.00

A TiSE előnye tehát magabiztos, azonban a visszavágón egy fokkal nehezebb mérkőzésre számíthatnak a tiszazugiak. Már csak amiatt is, mert a Villány legjobb góllövője, Gellén Dávid is ott lehet a pályán szerdán, miután letöltötte eltiltását. Rá mindenképpen érdemes lesz odafigyelniük Fehér Zsoltéknak, hiszen a bajnokságban 29 találattal ő lett a Baranya vármegyei I. osztály gólkirálya. Ráadásul az első meccs végén bekapott találat óva intheti a földváriakat attól, hogy félvállról vegyék a visszavágót, ám a vezetőedző elmondása szerint erről szó sincs a csapatnál.

– Nem bízzuk el magunkat, a Villány hátrányban bizonyára mindent egy lapra feltéve támad majd – nyilatkozta Sonkoly. – A mi részünkről fontos lesz, hogy a meccs első periódusában ne kapjunk gólt. Információink szerint egy-két játékossal bővül majd ellenfelünk kerete mennyiségben és minőségben is a visszavágóra, emiatt nehezebb meccsre számítok. Az idegenbeli mérkőzésre is elkísérték a szurkolóik a csapatot, így hazai környezetben sok nézőre és egy jó hangulatú találkozót várok. Nálunk nincs változás az odavágóhoz képest, mindenki játékra jelentkezik. Bizakodóak vagyunk, szerencsére egy nagyobb előnyt sikerült kidolgoznunk, amit nem szeretnénk elpazarolni. Nyerni szeretnénk a visszavágón is, és akkor a hazautunk is jobban telne, ha kettős győzelemmel tudnánk feljutni az NB III-ba.