“Jász-Nagykun-Szolnok megyében Tiszavárkonyban eladásra kínálunk egy 398 négyzetméteres alapterületű 14 szobás ingatlant. A mintegy 20 perc autóút távolság Szolnoktól és az új M4-es autópálya szakaszának köszönhetően másfél óra csupán Budapest belvárosa. Az 10 ezer négyzetméteres teleknek közvetlen Tisza-parti kapcsolata van, ahol saját stég vagy kikötő kiépítése is lehetséges. A ház alatt egy pince rendszer van amiben egy 60-80 főt is befogadni képes üvegtetős rendezvényterem kapott helyet, egy étterem nyitásához is minden feltétel adott.