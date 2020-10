Sokszor felejtik az autóban az indítókulcsot

Azt utóbbi hónapokban megszaporodtak megyénkben a jármű önkényes elvétele bűncselekménnyel kapcsolatos jogsértések.

Az okokat és körülményeket megvizsgálva a nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetésekor sok esetben maga a tulajdonos teszi lehetővé, hogy a gépjárművét ismeretlen személy önkényesen elvigye. Felelőtlen magatartás az, hogy a tulajdonos a gépjármű gyújtáskapcsolójában hagyja az indítókulcsot! – hangsúlyozta Mári Ilona, a megyei rendőr-főkapitányság megbízott sajtószóvivője.

Július tizenharmadikán egy huszonkét éves jászapáti lakosnak elfogyott a cigarettája, de nem akart gyalog menni a dohányboltba. Mivel a főnöke az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyta, annak autójával ment el vásárolni, pedig jogosítványa sem volt.

Július tizennyolcadikán egy tiszapüspöki férfi azt érezte, hogy be kell mennie Szolnokra, ezért először gyalogosan indult neki a több mint húsz kilométeres útnak, majd meglátott egy utcán parkoló, nyitott autót – amiben a jármű indítókulcsa is benne volt –, és azzal ment tovább. A sofőr azonban Törökszentmiklós külterületén balesetet szenvedett, ezért a gépkocsit hátrahagyva, gyalogosan folytatta útját.

Július harmincegyedikén pedig egy jászberényi férfi ment be az egyik helyi telephelyre, ott beindított a benne lévő indítókulccsal egy gépkocsit, és azzal a zárt nagykapun keresztül elhajtott, holott ittas volt.

– A rendőrség nem győzi elégszer hangsúlyozni, hogy az elkövetőknek csak egy pillanat kell ahhoz, hogy a gépkocsi ablakát betörjék, vagy észleljék a lehúzott ablakot, a járó motort, majd villámgyorsan megszerezve a kiszemelt értéket, távozzanak a helyszínről! – hívta fel a figyelmet Mári Ilona.

– Éppen ezért, ha csak rövid időre távolodik el az autótól, akkor is gondosan zárja be az ajtókat, ablakokat és a csomagtartót, illetve kapcsolja be a riasztót. Gépkocsiját lehetőleg őrzött parkolóban hagyja, lezárva és riasztóval élesítve. Az esti órákban, ha mód van rá, kivilágított helyen parkoljon. Soha ne hagyjon személyes iratokat és értéket a járműben. Akkor se hagyja felügyelet nélkül az autóját, ha épp kipakol belőle. Riasztóberendezését egészítse ki mechanikai védelemmel, például kormány-, pedál-, vagy váltózárral. Ha a gépkocsiba autórádiót vásárol, lehetőleg olyat válasszon, aminek levehető előlapja van, vagy fiókszerűen kihúzható. Amennyiben pedig mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget.

Gépkocsifeltörés esetén is nagyon fontos a helyszín eredeti állapotának megőrzése!