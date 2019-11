Félmilliárd forintból modern bölcsőde épülhet

Kisújszálláson évek óta telt házzal működik a bölcsőde. A városvezetés régóta szeretné bővíteni a jelenlegi kapacitást új intézmény építésével, most ez egy sikeres pályázattal új helyen, a 21. századnak megfelelő komforttal megvalósulhat.

Szeptember óta már Kenderesen is van bölcsőde, nem kell az édesanyáknak a szomszédos településekre vinniük naponta a kicsiket, ezzel is csökkent a kisújszállási várólista.

– Évek óta várólista van a bölcsődénkben. Az önkormányzat régóta szeretne újat építeni, most egy TOP-os pályázattal ez megvalósulhat – tudtuk meg Kecze István polgármestertől. – A gyermeklétszám növekedése miatt mindig van sorban állás – bár ez most a kenderesi mini bölcsőde átadásával csökkent –, illetve a kormány programjának megfelelően, hogy az édesanyák minél hamarabb visszakerüljenek a munka világába, tartotta szükségesnek önkormányzatunk egy új bölcsőde építését. A jelenlegi egy korábbi felvonulási épületben kapott helyet, amely már méreteiben nem elegendő a gyermekek elhelyezéséhez, hiszen jelenleg is 12 gyermek vár arra, hogy legyen helye a bölcsiben.

– Most egy 52 fős, négycsoportos új bölcsődét építenénk, az ötödik csoport építésének a lehetőségét is megterveztük. A Kossuth és Piac utcák sarkán épülne meg az új épület a jogszabályban előírt játszóudvarral, kerítéssel, parkolóval. Az 1000 négyzetméteres, kétszintes bölcsőde minden jogszabályban előírt uniós előírásoknak megfelel majd a szociális blokk és konyha esetében is. Még szerződést nem írtunk alá, de már kihirdették, hogy nyertünk 520 millió forintot megyei TOP-os forrásból és a szaktárca támogatásával.

– No­vember közepéig lezárjuk a tervek egyeztetését és a költségvetést. Legutóbb kedden tárgyaltunk a tervezőkkel, a hivatal szakembereivel, a főépítésszel, a szakmai részt pedig a Térségi Szociális Otthon, valamint a bölcsőde vezetőjével. Még idén a közbeszerzési ajánlattételi felhívást szeretnénk közzétenni, s ha sikeres lesz, 2020 végére készülhet el az új bölcsőde. A mostani, Illéssy utcai bölcsődét pedig a Kumánia Gyógyfürdő Kft. fogja hasznosítani – sorolta a terveiket Kecze István.

Egy pályázattal a kenderesi önkormányzat 7 fős mini bölcsődét alakított ki, az épületet szeptember 2-án vehették birtokba a kicsik. A bölcsőde a Kenderesi Gondozási Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozik – tudtuk meg Orosné Andrási Edit intézményvezetőtől. A bölcsődébe járó gyermekek szülei dolgoznak – ez az egyik feltétel –, s 20 hónapos kortól 3 éves korig lehetnek itt a gyermekek. Már vannak várólistás gyermekek is.