Több kistelepülésen már osztják a szociális tüzelőt

Van, ahol már a héten osztják, van, ahol jövő héten kezdik meg kiszállítani a rászorulóknak a szociális tüzelőt a megyében.

A 2011-ben indított szociális tűzifa program keretösszegét tavalyhoz képest idén egymilliárd forinttal növelte az állam, országos szinten több mint 2300 település nyújtott be rá igényt.

A háromezer-ötszáz lakosú Kengyelen összesen tíz mázsa barnaszenet osztanak szét a napokban, a településen kilencvenkilenc lakos nyújtotta be igényét szociális tüzelőre.

– Mind a kilencvenkilenc kérelem pozitív elbírálásban részesült. Elkezdtük a maximális mennyiséget, vagyis a tíz mázsa barnakőszén kiszállítását az érintett családokhoz – tájékoztatta hírportálunkat Nagy Szilárd, a település polgármestere.

– Tiszapüspökibe is meg­érkezett már az első szállítmány, ez mintegy százhatvan köbméter kemény fát jelent – tájékoztatta lapun­kat Bander József polgármester. Az ön­kormányzat ösz­szesen háromszázhatvanat oszt majd szét több ütemben, egészen februárig.

Egy család összesen egy erdei köbméter, vagyis fafajtától függően 10–12 mázsa fát kap majd.

– Jövő héten kezdjük el a tűzifa szétosztását, Tiszapüspökiben idén mintegy kétszázhatvan család kap szociális célú tűzifa-támogatást, összesen négymillió forint értékben – tette hozzá a település polgármestere.

Jászfelsőszentgyörgy önkormányzata idén is pályázott szociális tüzelőanyagra. Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is kemény tűzifát igényeltek, ami már megérkezett a településre. Zelenai Tiborné polgármester érdeklődésünkre elmondta, körülbelül százötven-százhatvan lakos támogatására kaptak tüzelőt. Egy háztartás egy erdei köbméter tűzifát igényelhet.

– Reményeink szerint január elején el tudjuk kezdeni a tűzifa kiosztását, miután minden kérelmet elbíráltunk. Az elnyert mennyiségű tüzelővel jelenleg úgy néz ki, hogy minden támogatásra szoruló igényét ki tudjuk elégíteni. Az idősek, hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok a leggyakoribb pályázók – tájékoztatott a polgármester.

Idén az országos támogatásból összesen mintegy 123 millió forint jut térségünkbe. Az elmúlt évek során ötszörösére emelkedett a támogatás kerete. Célja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, ezzel csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége.

A megítélt támogatási összeg alapján az önkormányzatok döntik el, hogy kiknek adja oda, de szenet is vehetnek, amit a saját rendeleteiknek megfelelően ingyenesen osztanak szét a rászorulók között. A kormány az előző évi fűtési szezonban négymilliárd forinttal támogatta a kistelepüléseket, a téli rezsicsökkentés keretében pedig újabb egymilliárd forint kiegészítő támogatást biztosított szociális tüzelőanyag-vásárlásra. A települések a vásárolt tüzelőanyagot legkésőbb 2019. február tizenötödikéig osztják szét.

Karácsonykor már meleg lesz a házakban

Kétpóra is megérkezett már a szociális tüzelő, amelyet ezekben a napokban osztanak szét. A mintegy kétszázhuszonöt mázsa barnakőszén mellé kiegészítésként még hatvankilenc mázsányit kap a település, így összesen közel hatvan szociálisan rászoruló család kaphat támogatást a téli fűtési időszakban ily módon. Mindennek köszönhetően a községben élők nagyjából harmada részesül juttatásban. Az önkormányzat képviselő-testülete már döntött a pályázatokról, így még a karácsonyi ünnepek előtt megkapják a támogatást az érintettek.

