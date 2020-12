Várjuk a díszes képeket!

Itt az advent, eljött a karácsonyi készülődés időszaka. Ünnepi fények, díszek mindenhol, ameddig a szem ellát.

Minden év végén eljön az időszak, amikor fényfüzérek, karácsonyfák, hópelyhek és csillagok lepik el az utcákat. Nincs ez másként idén sem, a települések advent első vasárnapjára rendre feldíszítették főtereiket.

Arra gondoltunk, ne csak kollégáink szemével mutassuk meg a településeket, hanem az ott élők képein keresztül is. Ezért várjuk olvasóink fotóit a legdíszesebb terekről, melyeket természetesen majd be is mutatunk hírportálunkon.

Fotózásra fel, jöhetnek a képek a [email protected] címre Ünnepi fények megjelöléssel.