Egy százéves kép hangulatát idézték fel a múzeum munkatársai

Bővül a Tiszazugi Földrajzi Múzeum. A Kossuth út 95. szám alatti ház felújítása jelenleg is zajlik. A tervek szerint interaktív szabóműhely kap helyet a régi épületben.

– A múzeum már birtokba vette az – egymás között csak Kató néni-féle háznak nevezett – ingatlant. Az épület és a benne élők története is igen érdekes.

Apró elemekből, hosszú időszak alatt raktuk össze, hiszen a tulajdonos népes család utolsó tagja is már több mint tíz éve hunyt el – részletezte Béres Mária, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum vezetője.

A település tulajdonába a berendezésekkel együtt került a ház, a családtagok után papírhagyaték is maradt. A fotókat hiányolták, a házban mindössze öt fényképet találtak meg.

– A ház egykori tulajdonosa Köles Gizella volt. A padlásról előkerült egy fotó a divatlapok közül – hiszen Gizi néni már a háború előtt is varrónőként kereste a kenyerét –, és találtunk egy nagyon fontos fényképet egy ládában, amelyben rongyszőnyeghez való alapanyagot gyűjtöttek – elevenítette fel a múzeumigazgató.

De az intézmény közösségi oldalán közzétett, első világháború utáni farsangi csoportkép is a felfedezett kincsek között lapult.

– Az 1920 körül készült felvételen fekete sapkában a házban felnevelkedett és egész életét itt leélő varrónő látható. Itt még tizenöt-tizenhat éves lehetett. Több személyt a képről egyelőre nem sikerült beazonosítani – tette hozzá.

– A tiszaföldvári háború előtti újságokat is átnéztük, a ház lakói, így Köles Gizella neve után kutatva. Két vonatkozásban került bele Gizi néni neve az újságokba. Egyrészt rendszeresen keresett tanulót a házban kialakított műhelyébe, és többször támogatott farsangi mulatságot, amely támogatásért az újság hasábjain mondtak köszönetet neki. Ezért is gondoltuk, hogy fontos lehetett számára ez a fiatalkori élmény – fejtette ki Béres Mária.

A házban interaktív szabóműhelyt alakítanak ki, Zleszík Erika varrónő huszonhárom ruhát keltett életre. Hatot a családi fotó felnőtt- és gyermekjelmezei alapján készített el.

– A diák munkatársainkkal és a közösségi szolgálatosokkal felvettük ezeket a ruhákat egy forró júliusi napon, és próbáltuk követni a százéves fotó hangulatát, az azon szereplők mozdulatait. Igazán különleges délutánt töltöttünk így el – mesélte.

A nem mindennapi jelmezeket is kiállítják a leendő szabóműhelyben, ahogy a házhoz kapcsolódó tárgyakat, az ide érkező levelek részleteit is az érdeklődők elé tárják. A múzeum munkatársai szívesen várnak további farsangi felvételeket is, remélve, hogy egy tárlatra való összegyűlik belőlük.