Rádióritkaságokat mutatnak be a tárlaton

A rádiózás aranykorából származó készülékek sorakoznak ezekben a napokban az Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely falai között.

Az 1940-es és 50-es évekből származó Orion és Terta rádiók mellett egy hetvenes években gyártott Selena rádió, adó- és vevőkészülékek, Sokol rádió, valamint egy működő Morse-készülék is gazdagítja a tárlatot.

– Ez utóbbit természetesen ki is lehet próbálni. Mi több, a jeladáshoz és a segélykéréshez kapcsolódó izgalmas feladatokat is megoldhatnak az ide érkezők, a diákcsoportok… – avatott be a részletekbe Györe Tibor.

A kiállítóhely munkatársa elárulta, a kalandos feladványok egyike a Titanic utasszállító hajó 1912. április 14-én bekövetkezett katasztrófájához kötődik. Itt a cél pedig nem lehet más, mint a világhírű filmet is megihletett hajó utasainak megmentése. A másik feladatban úgyszintén a kalandé a főszerep. Ebben viszont már a marslakók invázióját akadályozhatják meg a játék résztvevői.

Azt is megtudhattuk, hogy a helyszínre látogatók egy kódlap segítségével ismerhetik meg a morzeábécé jelrendszerét. Ahogyan a rádiózás történetének abonyi és hazai vonatkozásaiba is betekintést nyerhetnek az éter hullámai iránt érdeklődők.

Az „Úttörő rádiókísérletek Abonyban – A rádió hőskora” című kiállítás keddi, csütörtöki és szombati napokon tekinthető meg. Várhatóan még a tavasszal is.