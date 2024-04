Ha a Bayern München bejut a döntőbe, ő lehet a BL és a BEK történetének első edzője, aki három különböző csapattal is finalista. A győzelmek alapján éppen jelenlegi riválisa, Carlo Ancelotti vezeti az örökrangsort, egyedül ő büszkélkedhet négy sikerrel, mögötte hárman (Bob Paisley, Zinedine Zidane és Pep Guardiola) következnek három-hárommal. Íme, az élmezőny:

Carlo Ancelotti: 4 BL-trófea – 2003, 2007 (mindkettő a Milannal), 2014, 2022 (Real Madrid)

Bob Paisley: 3 – 1977, 1978, 1981 (Liverpool)

Zinedine Zidane: 3 – 2016, 2017, 2018 (Real Madrid)

Pep Guardiola: 3 – 2009, 2011 (Barcelona), 2023 (Manchester City)

Érdekesség, hogy Guardiola a Bayernnel háromszor is az elődöntőig jutott, ám a döntőig egyszer sem. Érdemes még megemlíteni José Mourinhót, aki a Portóval (2004) és az Internazionaléval (2010) nyert Bajnokok Ligáját, a Chelsea-vel és a Real Madriddal viszont még csak a döntőbe se jutott be egyszer sem!

Tisztelik a Bayernt

A német és a spanyol óriás párharca a jelenlegi edzők személye miatt is különösen érdekes. Az olasz Carlo Ancelotti volt már a Bayern edzője is, most a Real kispadján tizedik alkalommal néz szembe német kollégájával, és a két tréner egymás elleni örökmérlege szempontjából valamivel jobban áll. Kettejük eddigi összecsapásai közül a Tuchel által irányított együttes négyszer győzött, Ancelotti tanítványai háromszor jártak sikerrel, kétszer pedig döntetlent játszottak egymással a két szakember csapatai – írta meg a Magyar Nemzet.