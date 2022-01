Maguk a diplomaták is távozhatnak saját belátásuk szerint, a kijevi nagykövetség azonban továbbra is működik. A minisztérium figyelmeztette az amerikaiakat, hogy minden esetben legyenek nagyon óvatosak Ukrajnában a bűnözés és a lehetséges zavargások miatt, a Krímbe és a szakadár keleti régiókba semmiképpen ne utazzanak.

Egy magas rangú tisztségviselő arról beszélt újságíróknak egy online tájékoztatón, hogy Washington óvintézkedéseket hoz ezen veszélyek miatt, de mibenlétüket nem árulta el, és azt sem, hogy hány amerikai távozásáról lehet szó. Az intézkedések időzítését firtató kérdésre az illető a Fehér Ház azon múlt heti figyelmeztetésére utalt, miszerint Oroszország bármikor lerohanhatja Ukrajnát, és ebben az esetben Washington már nem feltétlenül tudja majd evakuálni az amerikaiakat.

Moszkva többször is visszautasította azt a vádat, hogy támadásra készülne, noha nagy katonai erőt – mintegy százezer katonát – vont össze az ukrán határ mentén

– jegyezték meg a hírügynökségek. A nyugati országok szerint Moszkva így akarná megakadályozni, hogy Ukrajnát felvegyék a NATO-ba.

Az amerikai külügyminisztérium utazási figyelmeztetésének közvetlen előzménye, hogy a brit külügyminisztérium vasárnap ismertetett értesülései szerint Moszkva Oroszországgal baráti viszonyt ápoló ukrán politikusokat akar hatalomra juttatni Kijevben, és egyik potenciális jelöltje az ország élére Jevhenyij Murajev egykori ukrán parlamenti képviselő. Moszkva ezt a vádat is visszautasította.

Magas rangú washingtoni tisztségviselők arról is beszámoltak, hogy Joe Biden elnök fontolgatja további amerikai katonák vezénylését az Ukrajna térségében lévő NATO-tagországokba, miután szombaton Camp David-i üdülőjében tanácskozott erről nemzetbiztonsági kabinetjével. A The New York Times című lap tudni vélte még vasárnap, hogy ezer-ötezer katonáról van szó, sőt több is lehet, ha a feszültség tovább nőne, de a Reuters által megkérdezett tisztségviselők nem erősítették meg ezeket a számokat.

Borítókép: Orosz katona téli hadgyakorlaton a voronyezsi térségben Oroszországban 2022. január 22-én / Orosz Hadügyminisztérium / EyePress via AFP