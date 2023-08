Ahogy a napokban arra külügyi tárca vezetője, Szijjártó Péter is rámutatott, diplomáciai nagyüzemet is generált a budapesti atlétikai világbajnokság, mások mellet a szerb, a török, az azeri, a kirgiz, az üzbég, a türkmén elnök és a katari emír, számos volt magas rangú vezető és neves külföldi újságíró is Magyarországra látogatott. A külügyminiszter minden magyar ember nagy közös sikerének nevezte, hogy itt, Budapesten méltó körülmények várják a világ egyik legnagyobb sporteseményét “a környezetbarát, fenntartható, nagyléptékű sportinfrastruktúra-fejlesztéseknek köszönhetően”.

Azt is kiemelte, hogy a rendezvény ma különösen fontos, amikor a konfliktusok és háborúk közepette a sport jelenthet utat az együttműködéshez, és a nemzetek közötti összeköttetések ünnepére ezúttal Magyarországon kerülhet sor.