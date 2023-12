Cikkünk frissül!

Az amerikai elnök a gázai civilek védelmére szólított fel

A gázai civilek védelmére szólította fel telefonon Joe Biden amerikai elnök Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt szombaton, ugyanakkor nem tért ki az esetleges tűzszünetre.

A Fehér Ház sajtóközleménye szerint a telefonbeszélgetés során Biden kiemelte, rendkívül fontos, hogy lehetővé tegyék a civilek elmenekülését a Gázai övezet harcok sújtotta részéről.

A vezetők emellett az izraeli katonai műveletről, valamint biztonsági kérdésekről egyeztettek – tették hozzá a közleményben.

Izraeli sajtóforrások szerint a beszélgetés mintegy háromnegyed órán át tartott, Biden pedig újságírók előtt azt mondta:

nem említette a tűzszünet kérdését.

A beszélgetésre egy nappal azt követően került sor, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) határozatot fogadott el, amelyben a Gázai övezetnek szánt humanitárius segítség felgyorsítására szólítanak fel, és sürgős lépéseket szorgalmaznak „az ellenségeskedések fenntartható beszüntetése feltételeinek megteremtésére”.

A határozatban nem tértek ki az Izrael és a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet közötti esetleges tűzszünetre.

Több tucat palesztin fegyveres halt meg egy izraeli légicsapásban a Gázai övezetben

A Hamász palesztin terrorszervezet több tucat fegyverese vesztette életét, amikor Izrael légicsapást mért a Gázai övezetben egy épületre – közölte szombaton az izraeli hadsereg (IDF).

A légicsapást megelőzően az izraeli szárazföldi csapatok tüzet nyitottak a palesztin fegyveres csoportra, amelynek tagjai ezután behúzódtak az épületbe, amelyet közleményében az IDF a palesztin iszlamista szervezet egyik központjának nevezett.

A támadás következtében megsemmisült több közeli épület is, amelyeket úgyszintén a Hamász használt. Az izraeli erők beszámoltak arról is, hogy aknavető-lövedékeket, robbanóanyagokat és rakétákat találtak egy bölcsődében a Gázai övezet déli részén. Az IDF fotókat is közzétett a lerakatról.

Izrael azzal vádolja a Hamászt, hogy fegyveresei civil létesítményeket használnak fedezékül, a terrorszervezet azonban ezt váltig tagadja.

Az izraeli hadsereg közleményében kitért arra, hogy katonái az elmúlt hét alatt palesztin terrorszervezetek több mint 200 tagját ejtették foglyul, akiket Izraelbe vittek kihallgatásra. A hadsereg közlése szerint a fegyveresek egy része önként adta meg magát; jelenleg mintegy 700 iszlamista terroristát tartanak fogságban.

Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) közben szombaton azt közölte, hogy egy alkalmazottja és tágabb családjának 70 tagja vesztette életét egy pénteki izraeli légicsapásban Gázaváros közelében. Az arab média jelentése szerint 76 ember halt meg a támadás következtében. Az izraeli hadsereg közölte, vizsgálatot indít az ügyben.

Kiújultak a támadások az Izrael és Libanon közötti határon is. Az IDF közlése szerint izraeli katonák egy katonai épületet és az Irán által támogatott Hezbollah síita milíciához tartozó egyéb épületeket támadtak meg a szomszédos országban az éjszaka folyamán. Eközben több rakétakilövést és aknavető-támadást is rögzítettek Libanonból Izrael felé. A hadsereg tájékoztatása szerint az izraeli Manara városában rakétaveszély miatt légiriadót rendeltek el. Izrael tüzérségi csapást mért azokra a helyekre, ahonnan a rakétákat indították. Az NNA libanoni hírügynökség három izraeli légitámadásról számolt be dél-libanoni területek ellen.

