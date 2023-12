– Hogyan született meg az elképzelés, hogy legyen Magyarországnak szakrális bora?

– Az egyik ilyen imádságon a tokaji görögkatolikus parókus Gorcsa György volt a vendégünk. Tokaj Európa mértani középpontja, kelet és nyugat határa, az ortodoxia és a katolikus világ határa. Felmerült a kérdés, hogy van-e olyan borral foglalkozó közösség, ott Tokaj környékén, aki megalkotna egy gyönyörű bort, a Monstranciát, Magyarország szakrális borát, amelynek lehetne a központiságból eredően valamilyen szent küldetése. Ezzel méltóképpen szimbolizálnánk ezt a krisztusi egységet, nemcsak Krisztus testében, hanem a borban is. Gyuri atya ajánlására a Hangavári Pincészetet választottuk, akik szintén azt a gondolkodásmódot közvetítik, amit én is, nevezetesen mindennek van természete, méltósága és szentsége. A mai felgyorsult világunk teljes mértékben tönkretette a dolgok szentségét és méltóságát, de mára már a természetét is. Húst és bort is lehet előállítani kémiai alapon. Mi azonban azt mondjuk, hogy vissza kell emelni a bort a szentségi fokra, és ezt Tokajban, az epicentrumban kell elkezdenünk a Monstrancia névvel. Így alakult ki Magyarország szakrális bora, a Monstrancia, az Úrmutató. Ugyancsak egy imádság után, amikor ukrán görögkatolikus vendégeink voltak, megfogalmazódott bennem, hogy miért ne lehetne ez a bor a párbeszéd és a béke bora. Arra gondoltam, hogy teszek egy kezdeményezést, hogy a szentmisén és a szent liturgián idén karácsonykor és Ferenc pápa Rómában és I. Bertalan ökumenikus pátriárka Konstantinápolyban ezzel misézzen. A sugallatot később tett követte, felkerestem Bécsben a bécsi görögkeleti metropolitát azzal a kéréssel, hogy vigye el a bort elöljárójához. Rómába indulásunk előtt azt az üzenetet küldte vissza, hogy I. Bertalan pátriárka elfogadta kérésünket, és ezzel a borral fogja a Szent Liturgiát bemutatni karácsonykor. Azt szeretnénk, hogy Ferenc pápa is kövesse ezt a szép gesztust, és a Monstranciát használja az eucharisztia bemutatásakor.