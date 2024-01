Nikki Haley, a Concord városában tartott eredményváró eseményen közölte, hogy az elért eredmény ellenére is tovább harcol az elnökjelöltségért, és minden energiáját a számára hazai közegre, Dél-Karolina államra koncentrálja, ahol február második felében tartják az előválasztást. Trumpról azt mondta, hogy vezetésével a republikánusok nem lesznek képesek győzelemre az őszi elnökválasztáson. A legközelebbi előválasztást február első hetében Nevada államban tartják, azon az előrejelzések szerint Donald Trumpnak nem lesz esélyes kihívója.

Kedden New Hampshire államban a demokraták is tartottak előválasztást, ugyanakkor azt a Demokrata Párt országos irányító testülete nem fogadja el, mert Joe Biden elnök kezdeményezésére idén hivatalosan nem írtak ki előválasztást az államban. A helyi demokraták által megtartott előválasztáson a hivatalban lévő elnök neve nem is szerepelt a szavazólapokon. Ennek ellenére egy helyi kezdeményezés nyomán az államon belül urnákhoz járuló mintegy 100 ezer demokrata szavazó túlnyomó többsége Joe Biden nevét felírta a szavazólapokra. A második helyen Joe Biden elnökjelölti kihívójaként Dean Phillips kongresszusi képviselő végzett 20 százalékkal.