Menesztették a Szeviép-botrányban érintett Szegedi Törvényszék elnökét

Azonnali hatállyal visszavonta Tárkány-Szűcs Babett megbízását az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A menesztés összefügg a Szeviép-ügyben korábban meghozott felmentő ítélettel. Közben már három, Szegedi Törvényszéken dolgozó bíró ellen folyik fegyelmi vizsgálat.

Újabb bíró ellen indított fegyelmi eljárást az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a Szeviép-ügy kapcsán. Senyei György, a hivatal elnöke még január 13-án rendelt el vizsgálatot a Szegedi Törvényszék elnökének igazgatási tevékenységéről. Ennek lett most vége, és az egyik eredménye az újabb fegyelmi vizsgálat – számolt be a Délmagyar az OBH közleménye nyomán.

Azonnali hatállyal

A mostanival együtt már három törvényszéki bíró tevékenységét vizsgálják, az elnök, Tárkány-Szűcs Babett megbízatását pedig azonnali hatállyal visszavonták.

Az OBH azt is közölte, hogy az egyik vizsgálatot felfüggesztették, amíg be nem fejeződik a Szeviép-ügyben a harmadfokú büntetőeljárás, ami jelenleg is tart a Pécsi Ítélőtáblán. A bírók felelősségéről a szolgálati bíróság dönthet, és a törvény szerint a vizsgálatot a nyilvánosság kizárásával kell megtartani.

A befejezett belső vizsgálati jelentést az OBH elnöke megküldte a Legfőbb Ügyészségnek, ahonnan ugyancsak közleményben reagáltak a fejleményekre.

Adminisztratív szabálytalanságok

Azt írták, hogy az ügyészség vizsgálata szerint a Szeviép-ügyben a Szegedi Törvényszék bíráinál a fegyelmi felelősségen kívül más, azaz bűncselekmény nem történt. Voltak viszont adminisztratív, igazgatási szabálytalanságok, többek között az ügyek elosztásában és a bírói tanács összetételében.

Ismert, hogy nem bűncselekmény, hanem bizonyíték hiányában mentette fel másodfokon a Szegedi Törvényszék a Szeviép-ügy három vádlottját. A három férfi volt a vezetője a milliárdos forgalmat lebonyolító gazdasági társaságnak. A cég 2009 elejére került nehéz helyzetbe, és április 18-án fizetésképtelenné vált, júniusban pedig csődeljárás indult ellene. A hitelezők között nem jött létre csődegyezség, ezért a bíróság 2010 augusztusában elrendelte a társaság felszámolását.

Milliárdos igények

A felszámolási eljárásban 6,5 milliárd forint hitelezői igényt vettek nyilvántartásba.

Az elsőfokon eljáró Szegedi Járásbíróság még úgy döntött, hogy börtönbe kell vonulniuk jelentős mértékű tényleges vagyoncsökkenést eredményező csődbűntett miatt. Az elsőrendű vádlottat öt év két hónap fogház, a másodrendű vádlottat hat év börtön, a harmadrendű vádlottat pedig öt év két hónap börtönbüntetésre ítélték.

A hatóságok szerint a vádlottak az igazgatóság tagjaként 2007-től rendszeresen és nagy összegben nyújtottak kölcsönöket a Szeviép tulajdonában álló, de önállóan gazdálkodó leányvállalatoknak, valamint néhány esetben magánszemélyeknek is. Akkor is folytatták ezt a gyakorlatot, amikor már az anyacégnek is fizetési problémái voltak. A vádirat szerint a kölcsönök hozzájárultak a csődhöz és 1 milliárd 450 millió forinttal csökkentették a Szeviép vagyonát.

Az ítélet után

A legalábbis meglepő ítélet után a Pestisrácok nevű hírportál indított egy cikksorozatot, amelyben az ítéletet meghozó bírói tanáccsal kapcsolatban tárt fel összeférhetetlenségre utaló bizonyítékokat.

Kiderült például, hogy komoly pénzeket kapott Szegedtől a Szeviép-vezéreket felmentő ítéletet hozó bírói tanács egyik tagjának családi cége. A bírónő és férje tulajdonosai az ÉPTÁRKER Kft.-nek, amelyik konzorciumban dolgozott Belső-Tarján fejlesztésén.

Ezzel kapcsolatban a bírák jogállásáról szóló törvény szó szerint így fogalmaz: „Bíró nem lehet gazdasági társaság, kooperációs társaság, szövetkezet vezető tisztségviselője vagy személyes közreműködésre kötelezett tagja, gazdasági társaság, kooperációs társaság, szövetkezet felügyelő bizottságának tagja, gazdasági társaság, kooperációs társaság korlátlanul felelős tagja, valamint egyéni cég tagja, továbbá gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végző civil szervezet vezető tisztségviselője.” Azaz tevőlegesen nem vehet részt a cég működésében.

Olcsón vett lakás

Később pedig az derült ki, hogy mélyen a piaci ár alatt jutott egy 100 négyzetméteres belvárosi luxuslakáshoz a Szeviép-ügy vádlottainak felmentésről döntő tanács tanácsvezető bírája. Ráadásul a bírónő néhány nap alatt túl is adott az ingatlanon.

Az ügyek elosztásával kapcsolatban pedig arra derült fény, hogy az igazgatási feladatok ellátásával megbízott törvényszéki bíró is jogosult ügykiosztásra. Ő pedig nem más, mint Szilágyi János ügyvéd párja, aki a védője a Szeviép-ügy egyik vádlottjának.