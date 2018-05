Őrizetbe vettek egy férfit, akit a magyar nő felrobbantásával gyanúsítanak

Egy szépségszalonban történt robbanásban meghalt a szalont fenntartó magyar nő a kaliforniai Aliso Viejo kisvárosban, helyi idő szerint kedden - jelentették hírportálok. Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) őrizetbe vett egy gyanúsítottat.

Az FBI csütörtök reggel letartóztatott egy férfit, akit a robbantással gyanúsítanak. Laura Eimiller, a Szövetségi Nyomozó Iroda helyi irodájának szóvivője sajtóértekezletén közölte: letartóztatták az 59 éves Stephen Beal kaliforniai illetőségű férfit, aki a robbantásban életét vesztett 48 éves kozmetikusnő Facebook-oldalán közzétett fotók tanúsága szerint kapcsolatban állt az áldozattal. Beal csütörtökön délután megjelenik a bíróság előtt. Az FBI további részleteket egyelőre nem tett közzé.



Az ABC7 helyi tévécsatorna viszont arról számolt be, hogy a férfnél házkutatást tartottak, és robbanószert is találtak nála. A gyanúsítottról a szomszédai elárulták: szoros kapcsolatban állt a magyar nővel, de már szakíthattak, mert az áldozatot legutóbb az előző hónapban látták azon a környéken. A szomszédok azt is hozzátették, hogy a férfi értett a pirotechnikai eszközökhöz, maga is készített hobbirakétákat, amelyeket aztán a sivatagban lőtt föl.

Nem valószínű, hogy baleset történt – közölték a hatóságok, de egyelőre nem jelenthetik ki azt sem, hogy robbantás történt, noha a rendőrség a helyiség jellegétől idegen szerkezetet talált ott, amely feltehetőleg pokolgép volt. A robbanásban – amely kedden kora délután történt – megsebesült további három ember. A detonáció ereje olyan nagy volt, hogy nem csak a szépségszalonban, de az emeletes épület több más helyiségében és szomszédos épületekben is kárt tett. A közelben lévők az első pillanatban azt hitték, földrengés történt.

A rendőrség és a sürgősségi szolgálatok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A rendőrség szerda délutáni sajtótájékoztatóján közölte, hogy a halálos áldozat egy a családjával 12 éve a városban élő nő, aki már három évtizede foglalkozott szépségápolással. A sebesülteket kórházban ápolják, nincsenek életveszélyben. A nyomozók egyelőre nem tudják, hogy a helyiség jellegétől idegen szerkezet milyen körülmények között került oda. A postaszolgálat szerint nem postai úton.

A közösségi oldalán található profilkép alapján az áldozat egy hónap múlva ünnepelte volna a 49. születésnapját – hívta fel rá a figyelmet a lokal.hu hírportál.

Az áldozat szomszédja a Los Angeles Times című hírportálnak elmondta, hogy a család sokkos állapotban van, és próbáltak kapcsolatba lépni magyarországi rokonaikkal.

Borítókép: A feltételezhetően merényletnek minősülő robbantás magyar áldozata, Ildiko Krajnyak, aki a Kaliforniában található Aliso Viejóban a Magyar Kozmetika nevű üzlet magyar tulajdonosa volt

BBC / CBS / LinkedIn