Ásványianyag-egyszeregy

Az ásványi anyagok olyan kémiai elemek, melyek elengedhetetlenek a szervezet működéséhez. Az alábbiakban ezek közül is a legfontosabbak soroljuk fel, melyeket mindenképp be kell építenünk az egészséges étrendbe.

Kálium

A kálium elsősorban a sav-bázis egyensúly fenntartásában, illetve az optimális ideg- és izomműködésben vesz részt. Hiánya esetén olyan panaszok tapasztalhatók, mint a hányinger, ingerültség, gyengeség, aluszékonyság. Súlyos esetben szívműködési zavarok és izombénulás is tapasztalható. A szervezetben körülbelül 150 g kálium van jelen. A napi mennyiség, melyet be kell vinni, 2-3 gramm.

Magnézium

A magnézium főleg a sejtekben és a csontokban van jelen. Nagy szerepe van az izom- és idegműködésben, az enzimek funkciójában, de a fehérjék, zsírok és szénhidrátok lebontásához is hozzájárul. Magnéziumhiány esetén ingerlékenység, állandó fáradtságérzet, szorongás és aluszékonyság jelentkezhet, emellett izomgörcsök is tapasztalhatók. Fontos figyelembe venni, hogy bizonyos élethelyzetekben, például ha rendszeresen sportolunk, várandósak vagyunk vagy műtéti beavatkozást végeztek rajtunk, akkor még inkább fontos ügyelni a kellő mennyiségű magnézium bevitelre. A napi ajánlott mennyiség 300 mg.

Foszfor

A foszfor a szénhidrát-, fehérje- és zsír-anyagcserében játszik szerepet. A foszfor nagyrészben a fogak és csontok szilárdságáért felel, ezért ezek hiányállapot esetén nem lesznek egészségesek, de D-vitamin- és kalciumhiány is jelentkezni fog. Körülbelül napi 620 mg-ra van szükségünk belőle napi szinten.

Nátrium

Egy felnőtt ember szervezetében körülbelül 80-95 g nátrium található meg. Különösen erős verejtékezés, nehéz fizikai munkavégzés és magas testhőmérséklet esetén nagyobb mennyiségű, akár 8g nátriumot is lehet veszíteni. A nátrium a szervezet só-víz háztartását szabályozza. Ha túl sok nátrium kerül a szervezetbe, akkor magas vérnyomás tapasztalható, hiányállapot esetén pedig zavartság, de akár eszméletvesztés is jelentkezhet.

Kalcium

A kalcium az egyik legismertebb ásványi anyag, melyről köztudott, hogy elengedhetetlen az egészséges csontozathoz és fogazathoz. Emellett a véralvadásban, az idegrendszer működésében, az izom-összehúzódásban és az enzimek működésében is nagy szerepe van.

Az ásványi anyagok létfontosságúak a szervezet számára, ugyanis nélkülük a vitaminok hatása sem tud érvényesülni. Így különösen fontos gondoskodni az ajánlott napi mennyiség pótlásáról. Ha valamelyik ásványi anyag hiányzik a szervezetből, akkor az nagyon hamar meg fog mutatkozni testi tünetek formájában.

Az egészséges táplálkozás részei

Az ásványi anyagok az egészséges, kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás által vihetők be a szervezetbe, ha nem szeretnénk étrend-kiegészítőket fogyasztani.

A kálium elsősorban a hüvelyesekben, teljes kiőrlésű gabonafélékben, valamint a zöldségekben és gyümölcsökben van jelen. A magnézium főleg a gabonafélékben, hüvelyesekben, diófélékben és magvakban található meg. A kalciumbevitelt pedig a különböző tejtermékekkel, gombával, egyes magvakkal – például mákkal és szezámmaggal – oldható meg a legegyszerűbben.

A foszforbevitel gyakorlatilag egyáltalán nem ütközik nehézségekbe a kiegyensúlyozott táplálkozás során, hiszen szinte minden élelmiszerben megtalálható kisebb-nagyobb mértékben. Ugyanez igaz a nátriumra is, hiszen a konyhatechnikai eljárásoknak és az élelmiszeripari technológiáknak köszönhetően könnyen be lehet vinni a szükséges mennyiséget a szervezetbe.

Pótolhatjuk másként is…

Ha helyes táplálkozás mellett is azt érezzük, hogy valamiben hiányt szenvedünk, akkor alternatívaként a táplálékkiegészítők is szóba jöhetnek. Bizonyos esetekben a táplálékkiegészítő alkalmazása lehet az egyetlen opció, nem csupán ásványi anyagok, hanem akár a különféle aminosavak kapcsán is. Például a glutamin egy esszenciális aminosav, amelyet a szervezet ugyan elő tud állítani, de csak bizonyos feltételek mellett, így gyakran táplálékkiegészítő formájában kell pótolni. A glutamin hatása elsősorban az immunrendszer támogatásában és az izomépítésben mutatkozik meg. Nem csoda, hogy a glutamin hatása miatt elsősorban a testépítők és sportolók körében népszerű.

Az egészséges életmód és táplálkozás részeként nem csupán a vitaminpótlásról, hanem az ásványi anyagok beviteléről is gondoskodni kell. A változatos étkezéssel mindez biztosítható, azonban, ha mégsem, akkor célszerű táplálékkiegészítőket használni!