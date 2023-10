Hogy tervezi a cég a folytatást?

Nagyon határozott nyilatkozatot adott ki a témáról, amiben közölte a nagyvilággal, hogy 2025-re tervei szerint az összes modellje elérhető lesz elektromos variációban, majd 2030-tól nem is kíván más meghajtásban gondolkodni, kizárólag villamosenergiában. Azért ez nem mindennapi kijelentés annak fényében, hogy jelenleg 2023-at írunk, azaz azt is mondhatnánk, hogy szorít az idő, ami nyilván igaz is lenne akkor, ha nem tudnánk arról, hogy ez a stratégia nem tegnap született meg.

Folgore, magyarul villám – így hívják a 100 százalékban elektromos modelleket gyűjtő almárkát. Az aktuális tervek szerint a soron következő típusok rendelkeznek belső égésű motorral és akkumulátorral is, ám a jövőben a cél ténylegesen a száz százalékos elektromosság bebiztosítása még a legendás sportautók esetében is. Ez pár évvel ezelőtt biztos, hogy elképzelhetetlen lett volna, és be kell látni, hogy még napjainkban sem akármilyen jövőképnek tűnik az olyan grandiózus típusok esetében, mint például a a Quattroporte szedán. De a vállalatot ismerve az nem kérdés, hogy a tervek megvalósulnak.

Mennyiben érinti mindez az aktuális felhozatalban szereplő modellek bekerülési költségeit?

Mondhatnánk, hogy mindez lefelé mozdítja a jelenlegi árakat, de akkor valótlanságot állítanánk. A belső égésű motorral rendelkező variációk még mindig keresettek, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy sokan

valamilyen oknál fogva ragaszkodnak a még nem villamosított gépekhez. A lényeg, hogy az árak tekintetében nem várható szignifikáns változás. Úgyhogy a használt autók továbbra is az élen járhatnak, már ami a keresettségüket illeti.

Hogyan zárhatóak ki a csalók?

A használt piacon akadnak megbízhatatlan eladók, és olyan autók, amik valójában már megjárták a hadak útját, csak ez épp a „hivatalos” dokumentációjukban nem látszik. A carvertical.com/hu/alvazszam-lekerdezes oldal támogatásával azonban tiszta víz önthető a pohárba. Hogy hogyan? Elképesztően egyszerűen.

A VIN-dekódoló használatához nem kell más, mint az alvázszám. Ha ez megvan, akkor pár kattintás után már sorjázhatnak is a valós adatok. Első körben ezek az információk alapvetőnek mondhatóak, de részletesebb interjú is lekérhető, amiben fotók, dokumentumok, és egyéb hitelesített adatcsomagok tanúskodnak az autó valós állapotáról, és a történetéről, arról, amit megélt az előző x év során.

Az alap adatok is bizonyító erővel bírnak, mert ha már ezen a szinten nincsen egyezés, ha arra derül fény, hogy az eladó letagadta a múltat, akkor evidens, hogy a továbbiakban a kommunikációt is célszerű megszakítani. A dekódoló alkalmazásával rengeteg pénz és még annál is több idő, energia spórolható meg, azaz megéri élni az előnyeivel.