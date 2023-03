Az éjszaka sötétjében, hangos sipító hangra riadtam fel. Szinte azt sem tudtam, hol vagyok és mi történik. Az első pillanatokban mintha még az álmomba is beszőttem volna a furcsa jelzést, majd felpattantam és a fürdőszoba felé rohantam. A döntés nem volt az igazi, először ugyanis ablakot kellett volna nyitni, de miután észleltem, hogy valóban a szén-monoxid érzékelő jelez és nem UFÓ-k szálltak le kis lakásunkban, nem tétlenkedtem. A szobák gyorsan kiszellőztek, a következő napra szerelőt is találtunk, aki megnézte, mi volt a probléma.

Az egyetem első évében haverokkal költöztünk össze, a lakást körültekintően választottuk ki, de előtte sosem éltünk olyanban, ahol a gázkazán nyílt lánggal égett, csupán a nagyszüleimnél találkoztam ilyennel. Szóval beköltöztünk, három család sarja bútorozott össze, az egyiküknek nagyon fontos volt a szén-monoxid érzékelő felszerelése. Mindannyian hálásak lehetünk döntésének. A befektetett pénz nem volt felesleges, hasznosságát egy éjszaka bizonyította a készülék. És bár a fentebb felidézett pillanatok, főleg a hirtelen riadalom miatt, nem voltak túl kellemesek, de legalább örökre belém égtek. Úgy rémlik, hogy az ok a korszerűtlen kazán volt, aminek eldugult a kivezetése.

A témát cikkünkben is körbejártuk, kérdéseinkre a vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő Németh Ádám válaszolt. Az okok között a viharos szelet, de még a körültekintés nélküli felújítást is említette. Amilyen felületen lehet, ők is felhívják a figyelmet a szén-monoxid érzékelők szükségességére. Saját esetem leírásával én is ehhez járulnék hozzá!