Amit keresel, téged keres – Dzsalál ad-Dín Rúmi a tizenharmadik században élt legnagyobb perzsa misztikus filozófus és költő bölcsessége akkoriban akár útravalóként is szolgálhatott a keleti őshazából útra kelő jász őseinknek, akik megannyi megpróbáltatás után a Kárpát-medencében új otthonra és lélekközösségre leltek.

A jászok hősiessége kiállta a történelem viharait az elmúlt évszázadokban. Erős hitre, kitartásra és összefogásra volt szükség, amikor elődeink 1745-ben visszaszerezték a török háborúk után elvesztett földjeiket és kiváltságaikat. A redemptióért folytatott küzdelem bizonyítja, hogy mi, jászok, a szabadság népe vagyunk. Sokan azt is mondják, hogy mi, jászok, makacs, kicsit önfejű, de szorgalmas, céltudatos emberek vagyunk, akik hisznek az összefogás, a közösség erejében. Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk generációról generációra örökölt identitásunkra, mely egyéni és közösségi szinten is nemegyszer vezetett már a siker útjára, de a nehéz időkben is erőt adott.

A múlt a jelen éltető forrása, éppen ezért az ősök tisztelete, a jász identitás erősítése, az élő hagyományok és a jelen értékeinek bemutatása jegyében idén immár huszonhetedik alkalommal rendezik meg a Jász Világtalálkozót. A jászok legrangosabb ünnepének ezen a hétvégén a Tarna folyó két partján elhelyezkedő kistelepülés, Jászdózsa ad otthont. A szülőföld ölelésében az elszármazott és mi, itthon élő jászok ismét egymásra találunk, hogy az ünnep meghitt pillanataiból merítve lélekben erősödve menjünk tovább az úton…