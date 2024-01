Kristálytiszta volt a reggel, száraz, jeges. Örültem is, hogy nincs se hó, se zúzmara a szélvédőn, hiszen így nem volt mit kapargatni az üvegről. De hiába csábított, hogy csak be kell pattannom az autóba és már indulok is, mégis inkább gyalog jöttem. Annyira csábított ez a metszően tiszta levegő, az, hogy nem tompította a téli pára a látványt, és minden olyan metszően éles, pontos volt. És egy pici ereje is volt a napnak, ahogy belefordítottam arcom, éreztem a melegséget. Jó volt beszívni ezt a tisztaságot, tényleg kitisztította a fejem, a szívem, mire beértem a munkahelyre, magam is kicsit olyanná váltam, mint ez a reggel. Valahogy tisztán érkeztem meg, és friss lett a nap is. Jó így.