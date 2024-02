Jobb vagyok előre, mint hátra, bár ezt eddig is tudtam. Amíg egyenesen kell előre autózni, addig semmi baj, ám a tolatás, a tolatva parkolás kicsit nehezebben megy, főként, ha szűk a hely.

Egy ilyen parkolás vagy tehetséget, vagy gyakorlatot igényel, esetleg mindkettőt. No, nekem egyik sincs, így aztán reggel a munkahely előtt két hellyel is próbálkoztam, egyikkel sem jártam sikerrel, így továbbgurultam, és kicsit messzebb parkoltam le egy tehetségtelenségemhez éppen passzolóan nagy megállóhelyre. És az jutott eszembe, hányszor néztem kajánul a parkolással hadakozó autósokra, hányszor kacagtam belül a sikertelenségükön. Azt hiszem, sosem teszem ezt többé, most én voltam ők.