Tudatos vásárlónak tartom magam, tehát jellemzően csak olyan használati tárgyat veszek meg, amelyre hosszú távon is szükségem van. Pár hete a válltáskámat hátitáskára kellett váltanom. Emlékeztem, hogy kaptunk régen egy újat a mamától, ami nála is csak a helyet foglalta. Még a címke is rajta volt. Gondoltam, most végre van alkalmam befogni, így belepakoltam.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock.com

A férjem azt mondta, hogy vegyek inkább valami szebbet, de én nem akartam pár hétre beruházni egy újra. A ragaszkodásomat maga a táska sem „értékelte”, napok alatt az összes cipzár tönkrement rajta, mintha csak azt mondaná: „vásárolj egy újat”. Több jel nem kellett, megadtam magam.